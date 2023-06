Blade Runner 2033 Labyrinth: annunciato il nuovo di Annapurna titolo con un trailer

Blade Runner 2033 Labyrinth è il titolo del nuovo gioco di Annapurna dedicato alla storica saga cinematografica, ecco il reveal trailer

Un titolo inedito di Blade Runner sta attualmente prendendo forma grazie al team interno di Annapurna Interactive (gli autori di Stray) e ad Alcon Interactive Group. Blade Runner 2033: Labyrinth si colloca temporalmente tra il primo film e Blade Runner 2049, subito dopo il Black Out, e racconta la storia di un cacciatore di Replicanti in pensione che viene misteriosamente richiamato al dovere per uno scopo ignoto, il gioco sarà disponibile su PC e console, e potete guardare il trailer di annuncio qui di seguito.

Blade Runner 2033 Labyrinth: l’affascinante reveal trailer della nuova opera di Annapurna Interactive

Naturalmente, le cose non sono così semplici come smererebbero a prima vista. Dopo gli avvenimenti del cortometraggio Blade Runner Black Out 2022, infatti, il mondo è precipitato nel caos e la produzione dei Replicanti è stata interrotta. Tuttavia, la Wallace Corporation ha acquisito Tyrell, l’azienda sviluppatrice dei Replicanti Nexus-8. Dieci anni dopo, viene avviata la produzione di un nuovo modello, che presumibilmente rappresenta il punto di partenza di Blade Runner 2033: Labyrinth (del quale potete vedere il primo trailer qui in alto). Annapurna Interactive svelerà ulteriori dettagli sul gioco nei prossimi mesi. Considerando che si tratta del primo titolo di Blade Runner dopo un quarto di secolo, sarà affascinante scoprire come si svilupperanno la trama e il gameplay. Rimanendo in tema, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione del primo storico film della celebre saga cinematografica di Ridley Scott. In quest’altro articolo, invece, vi abbiamo parlato in dettaglio di Blade Runner 2049.

