Black Ops Cold War e Warzone: ecco le novità della Stagione 2

Sono davvero tante le novità della Stagione 2 che attendono gli appassionati di Call of Duty su Black Ops Cold War e Warzone. Scopriamole assieme

Tra le novità della Stagione 2 di Black Ops Cold War e Warzone, battezzata Furiosa, ci sono nuove mappe, modalità, funzioni e naturalmente armi su armi già disponibili dall’aggiornamento del 30 marzo. Ma cerchiamo di andare avanti con calma perché le cose da dire sono molte!

Black Ops Cold War e Warzone: cosa ci aspetta nella Stagione 2

Prima di tutto, le nuove mappe multiplayer della Stagione 2 di Black Ops Cold War e Warzone che attendono il giocatore sono Miami Strike, Villa e Golova. Tra le funzioni e le modalità, invece, c’è la postazione multisquadra, il bilanciamento delle armi, nuovi oggetti, mappe caccia agli oggetti ed i tornei scontro per affinare le proprie abilità da combattenti. Non vanno poi dimenticato gli aggiornamenti a tema zombi con la regione Sanatorium di notte, il nuovo obiettivo di Epidemia (Conquista) e la moto da cross per sfrecciare tra i non morti e le zone della mappa.

Nuovi Operatori calcheranno poi i campi di battaglia insanguinati come Terrell Wolf (NATO), un letale cecchino della Delta Force assieme al suo fidato amico a quattro zampe, e Karla Rivas (NATO), una guerrigliera che si è fatta le ossa nella guerra al Cartello della droga in Sud America.

Non dimenticatevi poi di mettere alla prova le vostre abilità da tiratori scelti con il fucile di precisione ZRG da 20 millimetri e tutte le altre armi già disponibili nel negozio. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta e si preannuncia un periodo davvero di fuoco!

