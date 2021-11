Black Friday 2021: tutte le offerte del PlayStation Store!

Tramite comunicato stampa, Sony ha annunciato una tornata di sconti imperdibili per questo Black Friday 2021 direttamente dal PlayStation Store: vediamo insieme le offerte più interessanti

Nonostante la concorrenza di Microsoft si sia fatta più spietata, anche e soprattutto grazie al servizio incredibile che la casa di Redmond offre con Xbox Game Pass, è innegabile che Sony sia ancora una superpotenza in ambito videoludico. Questo se consideriamo anche la cronica mancanza di PlayStation 5 (ed Xbox Series X, per onestà intellettuale), che è riuscita comunque ad avere un lancio poderoso e attestarsi su vendite stratosferiche. Aggiungiamoci una base installata di PlayStation 4 solidissima e di una fidelity da parte dei consumatori praticamente inossidabile per capire che sì: Sony guadagna tutto l’anno. E specialmente ora che è tempo di Black Friday!

Tramite comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment ha infatti annunciato l’arrivo di offerte imperdibili sui principali titoli e servizi di abbonamento che compongono l’ecosistema PlayStation, con sconti fino al 60%. Le principali offerte che vi raccomandiamo (ma ne trovate davvero tante altre se visitate il PlayStation Store) sono:

Le offerte del PlayStation Store per questo Black Friday sbarcano anche in alcuni negozi fisici!

Inoltre, potete trovare FIFA 22 (PS4) scontato del 40%, Far Cry 6 (PS4 e PS5) scontato del 30%, NBA 2K22 (Ps4 e PS5) scontato del 50% e Back 4 Blood (Ps4 e PS5) scontato del 30%. Trovate anche offerte esclusive nei punti vendita aderenti all’iniziativa in cui potrete acquistare le versioni fisiche scontate dei seguenti titoli:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€;

(PS5) a 59,99€ invece di 80,99€; Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) a 39,99€ invece di 60,99€;

(PS4 e PS5) a 39,99€ invece di 60,99€; Demon’s Souls (PS5) a 49,99€ invece di 80,99€;

(PS5) a 49,99€ invece di 80,99€; Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€;

(PS5) a 59,99€ invece di 80,99€; Death Stranding Director’s Cut (PS5) a 39,99€ invece di 50,99€;

(PS5) a 39,99€ invece di 50,99€; Returnal (PS5) a 59,99€ invece di 80,99€;

(PS5) a 59,99€ invece di 80,99€; The Last of Us Parte II (PS4) a 19,99€ invece di 40,99€;

(PS4) a 19,99€ invece di 40,99€; Death Stranding (PS4) al costo di 29,99€ invece di 40,99€;

(PS4) al costo di 29,99€ invece di 40,99€; Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4) a 49,99€ invece di 70,99€;

(PS4) a 49,99€ invece di 70,99€; Days Gone (PS4) a 19,99€ invece di 40,99€;

(PS4) a 19,99€ invece di 40,99€; Titoli PlayStation HITS (PS4) a 9,99€. Alcuni esempi: GT Sport The Last of Us Remastered Horizon Zero Dawn Complete Edition Ratchet & Clank

(PS4) a 9,99€. Alcuni esempi:

Infine, tra le offerte del PlayStation Store per questo Black Friday 2021 trovate anche l’abbonamento annuale al PlayStation Plus scontato del 33%, quindi al prezzo di 39.99€. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questi sconti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!