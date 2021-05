Bioshock 4: il titolo farà uso dell’Unreal Engine 5

Da recenti rumor, sembra che il prossimo atteso Bioshock 4 utilizzerà la nuova tecnologia Unreal Engine 5. Aumenta il numero di giochi che faranno uso dell’Unreal 5

Tutta la community non vede l’ora di scoprire di più sul nuovo titolo dedicato al franchise di Bioshock. La trilogia, uscita ormai su generazione PS3 /Xbox 360, è stata rimasterizzata interamente nella Collection uscita nel 2016 per console PS4 e Xbox One. Qualche mese fa sono spuntate in rete diverse notizie sull’inizio dello sviluppo di un quarto capitolo solo per next gen. Oggi, alcune fonti parlano della possibile realizzazione di Bioshock 4 tramite il nuovo motore grafico Unreal Engine 5.

Bioshock 4 si aggiunge alla lista di titoli che useranno l’Unreal Engine 5

Con l’uscita sul mercato della nuova tecnologia Unreal Engine 5, ora in early access, moltissimi sviluppatori vi si stanno progressivamente avvicinando. In questi giorni sta crescendo il numero di titoli che usciranno in futuro sviluppati in UE5, ad esempio: Dragon Quest 12, i futuri progetti di The Coalition, il prossimo titolo inXile Entertainment, i prossimi giochi sviluppati da Frost Giant Studios e infine l’atteso Hellblade 2. Dopo questi, anche il prossimo Bioshock 4 sembra essere sviluppato in Unreal Engine 5. Gli sviluppatori Cloud Chamber hanno recentemente diffuso una richiesta di assunzione in cui, nello specifico, viene richiesta la figura del Senior Gameplay Programmer.

Sembrerebbe tutto nella norma fin qui. Una delle cose che però salta all’occhio è il fatto che il nuovo progetto in sviluppo sia sviluppato proprio in UE5. Andando a vedere nella sezione “dettagli posizione lavorativa” dell’annuncio, si può notare che viene richiesta la capacità di lavorare in UE5, oltre a saper adattare diversi sistemi e sviluppare nuove tecnologie con lo scopo di soddisfare i bisogni tecnici del progetto oltre che gli obiettivi creativi. Concludendo, ribadiamo che il gioco uscirà solo su console next gen nei prossimi anni. Restiamo dunque in attesa di scoprire ulteriori dettagli su trama e ambientazione.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news, seguite le pagine di tuttoteK.