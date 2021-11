BioShock 4: leak sull’ambientazione del gioco e l’annuncio per il 2022

Un leak di BioShock 4 svela come molto presto potrebbe esserne previsto l’annuncio del gioco, insieme ad ulteriori dettagli riguardanti la storia e l’ambientazione

Quella di BioShock è una saga molto amata dai videogiocatori, e da tempo ormai essi attendono l’arrivo di un capitolo nuovo, dopo le parentesi avute con i vari DLC ed espansioni di BioShock Infinite e le remaster dei primi due titoli. Due anni fa, c’era stata la conferma da parte di 2K Games dell’inizio della produzione di quello che è stato provvisoriamente chiamato BioShock 4. Lo sviluppo era stato affidato a Cloud Chamber, il quale aveva però affermato più volte come il titolo fosse in lavorazione da un tempo maggiore di quel che poteva sembrare. Dopo un lungo periodo di silenzio, un nuovo leak su Twitter potrebbe rivelare non solo come l’annuncio di Bioshock 4 potrebbe avvenire presto, ma anche l’ambientazione del gioco.

L’ambientazione di BioShock 4 e la data dell’annuncio del gioco

Su Twitter, un utente ha condiviso alcuni dettagli su Bioshock 4, mostrando un logo e il possibile nome ufficiale, BioShock Isolation. Il nuovo capitolo sarebbe costruito sull’Unreal Engine 5, notizia già trapelata attraverso dei precedenti annunci di assunzioni pubblicati dallo studio Cloud Chamber negli ultimi mesi. A lavorare su questo nuovo gioco ci saranno anche vari veterani di Irrational Games, che ha già contribuito nella creazione di BioShock e BioShock Infinite, oltre altri recenti titoli che, tuttavia, non sempre sono brillati per quanto riguarda il comparto tecnico, come Deus Ex: Mankind Divided, Mafia 3, Watch Dogs: Legion.

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation. There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

In aggiunta, nel leak viene diffusa anche una slide che potrebbe essere stata usata per la presentazione del nuovo gioco, caratterizzata dall’esistenza di due città, una posta sopra l’altra, all’interno di un’ambientazione distopica. La città in cima sarebbe costituita da una società libera e benestante, guidata da un imprenditore di successo.

La sottostante viene invece descritta come una città isolata, separata da quella che la sovrasta, dominata da un dittatore desideroso di una guerra verticale. Il punto che separa le due città, chiamato “flipside zone”, è anche quello più critico, che subisce il costante conflitto in corso tra le due società. Infine, sempre all’interno del leak sul gioco, oltre all’ambientazione vi è anche la rivelazione di una possibile finestra in cui arriverà l’annuncio di BioShock 4: si parla dei primi tre mesi del 2022.

