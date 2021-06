Biomutant: ecco le note della patch 1.4

Experiment 101 mantiene le promesse: Biomutant è stato aggiornato, e vi forniamo le note della patch 1.4 per tutti i miglioramenti

Si possono dire tante cose di Biomutant, ma non che sia del tutto esente da difetti: il team di sviluppo Experiment 101 lo sa e, come promesso, ha rilasciato sia le note della patch 1.4 che l’aggiornamento stesso. Abbiamo qui tutti i dettagli, a partire da una sforbiciata ai dialoghi di inizio gioco. Tutti i farfugliamenti incomprensibili (“gibberish”, in inglese) verranno ridotti, mentre chi vuole potrà scegliere se attivare o meno le traduzioni del narratore, le suddette voci o entrambe. Questo coinvolge anche le animazioni del testo, il cui ritardo è stato disabilitato. Tuttavia, non è solo qui che i miglioramenti agiranno.

Le note della prima patch di Biomutant

Anche la difficoltà di Biomutant, partendo dall’introduzione del neonato livello “estremo”, riceverà qualche ritocchino stando alle note della patch. Il cambiamento del grado di difficoltà avrà effetto anche sui nemici appena comparsi. Chi di voi gioca su PC potrà aggiornare il gioco semplicemente accedendo a Steam. I benefici di ogni classe saranno disponibili nel New Game Plus, mentre le opzioni permettono di disattivare il motion blur. Anche la telecamera, se impostata per assestarsi da sola, ora lo farà anche in battaglia; in caso contrario, i nemici non verranno più inquadrati. L’area del tutorial avrà altresì un ritmo più sostenuto, con dialoghi più corti, più nemici e più loot, compresa la possibilità di avere più strumenti dalle casse Bunker 101.

Allo stesso modo, ora il gioco terrà conto del livello del giocatore prima di metterlo di fronte ad oggetti che non può ancora usare o equipaggiare, anche se compariranno ancora. Le casse di alto livello non conterranno più strumenti comuni, e quelli curativi saranno meno presenti tra i drop dei nemici e delle casse. Il danno di base per il corpo a corpo è diminuito del 5%, aumentando della stessa percentuale per il combattimento a distanza. Come ricompensa, lo scafandro da palombaro non apparirà più a caso, gli slot sono stati rimossi da ogni tuta protettiva e le statistiche di resistenza si applicano ad ogni equipaggiamento creato.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei cambiamenti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.