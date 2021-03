Biomutant: il gioco uscirà anche su EA Play Pro

L’attesa sta finendo. Dopo la data uscita rivelata a gennaio, ecco un’ulteriore novità: Biomutant sarà disponibile anche su EA Play Pro

Biomutant è un progetto molto particolare: presentato per la prima volta nel 2017, l’open world di Experiment 101 ha saputo immediatamente attirare l’attenzione di pubblico e stampa per via del suo gameplay semplice ma funzionale affiancato da uno stile grafico molto affascinante. Dopo una prima presentazione, è sparito dai radar per diversi anni, per poi riemergere dal silenzio soltanto di recente. Da quando è stata rivelata la data di uscita lo scorso gennaio, il team di sviluppo, insieme a THQ Nordic, sta facendo trapelare varie informazioni riguardanti il gioco e ciò che vi ruota attorno, tra cui quest’ultima notizia: Biomutant sarà disponibile nell’abbonamento EA Play Pro, permettendo a tutti coloro che ne usufruiscono di poter giocare al titolo al lancio.

Biomutant al lancio su EA Play Pro: alcune precisazioni

La notizia è stata rivelata sul sito ufficiale di Origin, dove alla pagina di Biomutant è stata aggiunta la dicitura “Included with EA Play Pro“. Vi sono però alcune precisazioni da fare: EA Play Pro è un servizio in abbonamento al costo di 14,99€ mensili (oppure 99,99€ annui), disponibile su tutte le principali piattaforme, grazie al quale si può usufruire di tutti i titoli EA al lancio (o addirittura in anticipo in alcuni casi), e avere accesso a una serie di vantaggi e di sconti su tutti i servizi di Origin.

Esso è a tutti gli effetti un upgrade della sua controparte meno costosa, ovvero EA Play: ciò significa che quindi con tutta probabilità il gioco non verrà incluso nell’EA Play, e che di conseguenza non si troverà neanche sul Game Pass, che include gratuitamente la versione base di EA Play. Ciò, chiaramente, a meno che Microsoft non sigli a sua volta un contratto per offrire Biomutant anche nel suo catalogo.

La release di Biomutant è attualmente prevista per il prossimo 25 maggio, e sarà disponibile per tutte le piattaforme principali della scorsa e della nuova generazione, ovvero PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Di recente sono stati inoltre pubblicati i requisiti per la versione PC del titolo. Chi effettuerà il preorder avrà il diritto di accedere alla classe aggiuntiva del Mercenario, non disponibile altrimenti.

