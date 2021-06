Biomutant: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Biomutant si rinnova con un nuovo importante aggiornamento che va a corregere tanti dei difetti evidenziati nelle recensioni del gioco

Un nuovo aggiornamento di Biomutant di THQ Nordic (già disponibile sulla maggior parte delle piattaforme) dovrebbe risolvere ogni sorta di problema e aggiungere varie novità. Disponibile per PC e PlayStation 4, la patch 1.5 di Biomutant è piuttosto ingente e applica correzioni per arresti anomali, modifica il bottino, aggiunge un’azione di scarto e altro ancora. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Biomutant: l’ultimo aggiornamento introduce molte novità richieste dalla community e corregge alcuni dei difetti evidenziati nella maggior parte delle recensioni

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato nelle ultime ore, il team di Experiment 101 (pari a pochissime individualità) ha migliorato l’esperienza di saccheggio ma ha modificato il modo in cui funziona la generazione del bottino in Biomutant. Ciò ha ridotto gli elementi duplicati e migliorato la varietà. Lo studio ha anche introdotto diversi nuovi oggetti che hanno statistiche più alte rispetto alle loro controparti di rarità inferiore. Ciò significa che un oggetto trovato con una certa rarità può essere trovato anche in un secondo momento con una rarità maggiore con statistiche sostanzialmente migliorate.

Gli sviluppatori hanno anche aggiunto un’azione di rottamazione molto richiesta alla schermata del bottino, che dovrebbe ridurre il tempo impiegato per ripulire l’inventario. C’è anche una nuova funzionalità specifica per PC disponibile sotto forma di un’impostazione che consente di selezionare tra campo visivo orizzontale e verticale. Questo nuovo tipo di campo visivo sarà utile quando si utilizza un monitor più ampio per ottenere le proporzioni corrette. Per impostazione predefinita, il campo visivo è impostato su orizzontale, ma ora potrete modificarlo in verticale. Su PS4, i menu ora funzioneranno correttamente quando i pulsanti Invio e Indietro vengono scambiati.

Oh, e il limite di livello è stato aumentato da 50 a 100, insomma, se l’avventura con il vostro mutante da combattimento vi sta piacendo avrete sicuramente davanti a voi lunghe ore di intrattenimento nei prossimi giorni. La patch sarà disponibile la prossima settimana su Xbox One. Nella nostra recensione sul gioco in questione abbiamo evidenziato pregi e difetti di questa apprezzabile opera di un team ancora emergente, se volete leggerla vi basta fare clic qui.

