Beyond Good and Evil 2: questione di tempo prima che il gioco venga cancellato

La creazione di un videogioco è un processo piuttosto lungo e tortuoso, costituito spesso da diverse difficoltà ed impedimenti. Molti titoli in via di sviluppo vengono stroncati sul nascere, o dopo un dilungato ed estenuante periodo di lavorazione; la realizzazione di un gioco porta a dover sfruttare un gran numero di risorse, non solo per quanto riguarda l’aspetto finanziario, ma anche per i creatori stessi.

Essi impiegano la maggior parte del loro tempo ad ideare nuovi concept, a costruire gli aspetti fondamentali di gameplay, del lato artistico e musicale. Ogni volta che un futuro gioco viene abbandonato, si perde anche tutta la fatica e dedizione che i membri di un team hanno voluto immettere all’interno di esso nel corso dello sviluppo. E forse questo è proprio ciò che accadrà con l’atteso gioco di Ubisoft Beyond Good and Evil 2, che si pensa verrà cancellato molto presto.

Beyond Good and Evil 2: il gioco sarà cancellato?

Mentre molti giochi vengono cancellati ancor prima di essere annunciati, altri finiscono con il restare in un cassetto per tempo indefinito, rimanendo con l’essere meramente ricordati solo da alcuni giocatori. Abbiamo visto ciò con il titolo di Rockstar Agent, e di sicuro molti si ricorderanno ancora del nuovo Fable e di Scalebound, titoli che avevano generato aspettative altissime all’E3 2014, per poi finire cancellati 3-4 anni dopo.

Beyond Good and Evil 2 è rimasto per quindici anni in via di sviluppo, e con l’abbandono del game director Michel Ancel nel 2020 la situazione non è affatto migliorata. Secondo dei tweet pubblicati dal noto insider Tom Henderson in queste ultime ore, il problema principale del titolo è la “mancanza di direzione creativa”; in aggiunta, Beyond Good and Evil 2 non rispetta più le future ambizioni di Ubisoft, significando quindi perché il gioco potrà essere cancellato molto presto.

Beyond Good & Evil 2 – The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Annunciato ufficialmente nel 2008, probabilmente lo sviluppo è dovuto ripartire dall’inizio più volte durante gli anni, fino a presentarsi in modo concreto nel 2017. Le promesse offerte da questo sequel-prequel del primo titolo donavano al giocatore un’esperienza singleplayer incredibile, con numerose possibilità di personalizzazione in un mondo enorme, tant’è che era stato definito il primo vero gioco AAAA da uno dei direttori artistici di Ubisoft Paris, Cyril Masquilliere. Tuttavia, vedendo la direzione che Ubisoft sta prendendo con Far Cry 7 e Assassin’s Creed Infinity, gli stessi sviluppatori di Beyond Good and Evil 2 sono consapevoli che dovranno prima o poi abbandonare questo progetto.

