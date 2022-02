Bethesda ritirerà ufficialmente il suo launcher passando a Steam

Il launcher di Bethesda ha le ore contate, infatti è stato annunciato che verrà ritirato per migrare tutti i suoi giochi su Steam

Con grande sorpresa Bethesda ha appena annunciato che ritirerà il suo launcher ufficiale e che si sposterà tra qualche mese su Steam. Ogni giocatore PC avrà la possibilità di migrare la propria libreria Bethesda su Steam senza grossi problemi. Pertanto, tutti i vostri giochi sul Bethesda launcher saranno disponibili (e giocabili) su Steam e sfrutteranno lo Steam Cloud, che permette di tenere al sicuro i propri salvataggi, accessibili ovunque e in ogni momento.

Il launcher di Bethesda si trasferisce ufficialmente su Steam

Questa notizia risulta positiva per i giocatori PC perché potranno unire comodamente i loro giochi Bethesda su Steam utilizzando un unico launcher. Per quanto riguardo il giorno in cui si potranno migrare i giochi Bethesda afferma che:

All’inizio di aprile potrete migrare la vostra libreria Bethesda al vostro account Steam. Tutti i titoli che possedete su Bethesda.net Launcher saranno disponibili gratuitamente su Steam. I vostri acquisti verranno trasferiti sul vostro account della piattaforma di Valve. Verranno trasferiti anche molti salvataggi dei giochi ma alcuni potrebbero richiedere la copia manuale.

Tenete comunque presente che avrete ancora bisogno di un account Bethesda.net perché molti dei suoi giochi e servizi richiedono il suo utilizzo. Avere ancora un account vi consentirà di mantenere l’accesso ai servizi di Bethesda, incluse le mod di gioco e gli oggetti in-game (come le skin). Considerando che ora Microsoft possiede Zenimax/Bethesda, risulta chiara la motivazione di questa futura migrazione e non rimane nessun motivo per possedere ancora il launcher Bethesda. Inoltre, tutti i futuri giochi Bethesda arriveranno sul Microsoft Store e (molto probabilmente) su Steam.

