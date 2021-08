Bethesda: formato un nuovo studio dedicato a remake e remaster?

Secondo alcuni rumor comparsi in rete, Bethesda potrebbe aver dato vita ad un nuovo studio interno, dedicato allo sviluppo di remake e remaster

Quando parliamo di Bethesda, e di riflesso Microsoft, è molto facile pensare ad un corposo numero di studi impegnati nello sviluppo di svariati giochi. Eppure, nonostante tanta abbondanza, almeno stando ad alcuni rumor comparsi in rete, non è da escludere che tale numero sia destinato ad aumentare ulteriormente, dato che viene ipotizzata la nascita di un nuovo studio interno. Qualora le voci di corridoio fossero confermate, la new entry sarebbe una realtà decisamente particolare, dato che dovrebbe essere focalizzata nella realizzazione di progetti molto peculiari, come remake e remaster di titoli già conosciuti.

Ad alimentare le speculazioni in tale direzione, ci ha pensato lo YouTuber Skullzi, noto per aver già fornito in passato numerose news focalizzate proprio su Bethesda. Ed è tramite un post Twitter che la personalità in questione ha diffuso i primi indizi, che sarebbero scaturite da un paio di fonti interne alla stessa Bethesda, le quali avrebbero confermato la nascita del nuovo team in questione, così come il suo concentrarsi sulla tipologia di progetti appena menzionati.

Heard a rumor about Bethesda opening a new studio that focuses on remasters or remakes? Might be called Artifact Studios. Not sure if this is legit or not but heard it a couple times now so makes me wonder… — SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) August 6, 2021

In origine era stato ipotizzato che lo studio in questione avrebbe dovuto chiamarsi Artifact, ma in un successivo Tweet, Skullzi ha indicato come tale nome faccia riferimento ad una compagnia impegnata nella realizzazione di un documentario, volto a celebrare il decimo anniversario di Skyrim. Anche se vista la mole di porting di cui il celebre RPG è stato protagonista, non è da escludere che tale ricorrenza possa essere accompagnata da un’ennesima incarnazione (in attesa di TES 6).

Naturalmente, trattandosi di un rumor, come più volte confermato dallo stesso YouTuber, che si è affrettato a dichiarare di non aver potuto confermare in prima persona la notizia, vi invitiamo a prendere quanto appena scritto con tutte le dovute cautele. Comunque, visto il numero non certo esiguo di titoli in forza al colosso del gaming statunitense, non dovrebbe stupire se queste speculazioni finissero per tramutarsi in realtà.

