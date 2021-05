Bethesda: lo studio è al lavoro su un nuovo gioco

Ebbene sì: Bethesda Game Studios ha in cantiere un nuovo misterioso gioco di cui si sa pochissimo, scopritene i dettagli in questa news

Anche con software house del calibro di id Software, Arkane Studios, MachineGames e altri, lo sviluppatore di Fallout e The Elder Scrolls, Bethesda Game Studios è ancora, probabilmente, lo studio più prestigioso in assoluto sotto l’egida dell’etichetta della casa madre Bethesda. Ecco quindi, che la notizia che il suddetto Bethesda Game Studios sia all’opera su un nuovo gioco meriterebbe la prima pagina su qualsiasi testata videoludica specializzata. Ebbene sì, è il caso di ribadirlo: la software house, fresca di acquisto da parte di Microsoft, ha in cantiere un nuovo misterioso progetto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Bethesda: il nuovo gioco che bolle in pentola ha a che fare con la saga shooter Fallout? Difficile dirlo per ora, ecco quello che è emerso di recente

È attualmente in corso una selezione per ricoprire la posizione di Server Engineer presso il team di Austin di Bethesda Game Studios e sembra proprio che lo studio americano sia al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato. “Bethesda Game Studios sta cercando un Server Engineer qualificato per aiutare a creare e migliorare i sistemi per un titolo non annunciato”, si legge infatti nell’annuncio di lavoro.

Il team di Austin è, ovviamente, responsabile di Fallout 76 e delle sue espansioni, quindi dovrebbe essere interessante vedere cos’altro stanno preparando insieme al gioco online del servizio live. Sappiamo già che Bethesda Game Studios sta lavorando su Starfield, mentre anche The Elder Scrolls 6 è stato annunciato qualche tempo fa, quindi si spera che questo nuovo gioco non annunciato sia Fallout 5, o forse si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Insomma, per, adesso, quello che è chiaro è che bisognerà incrociare le braccia (e le dita) e attendere pazientemente fino a data da destinarsi. Per quanto riguarda, invece, il suddetto The Elder Scrolls 6, qualche tempo fa, il CEO dello stesso studio che se ne sta occupando ha dichiarato che sarebbe oltremodo difficile immaginare il suddetto gioco come esclusiva delle piattaforme di gioco della casa di Redmond. Maggiori dettagli al riguardo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.