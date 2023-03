Betclic Apogee, verso EspoGame all’insegna del green: un film e un’app contro il cambiamento climatico

Betclic Apogee ad Espogame all’insegna del contrasto al cambiamento climatico. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Un programma ricco di interventi di alcuni tra i più importanti professionisti del settore degli Esports, del gaming e del web3, in una cornice diventata ormai la sede privilegiata per un confronto di idee, punti di vista e iniziative. Questo è il contesto in cui Betclic e Betclic Apogee potranno raccontarsi in un momento dedicato di EspoGame, evento B2B di riferimento in Italia, che si svolgerà il 15 e il 16 marzo alla Fiera di Rimini, sia in presenza che in modalità virtuale.

Betclic Apogee e il programma per Espogame 2023

Betclic Apogee, il primo team di Esports al mondo con certificazione Carbon Neutral, sta continuando il suo percorso di innovazione nel campo della sostenibilità e si prepara ora a presentare la sua ultima iniziativa proprio a EspoGame. Pochi giorni fa, il team ha annunciato il lancio della piattaforma globale che sarà illustrata all’evento di Rimini, “Gamers 4 the Planet” – che predirà l’impatto ambientale del settore e ridurrà quello dei gamers in tutto il mondo. Questa iniziativa è la principale conseguenza concreta del lancio del documentario “Restart the Game”, trasmesso con una première online.

Il documentario è stato diretto da João Pedro Moreira, mentre la colonna sonora originale è stata composta da DJ Riot. Il film mostra un altro lato dell’attivismo della squadra. Il team ha il suo quartier generale a Lisbona ed è composto da 11 player tra Portogallo, Italia e Polonia. Questo documentario getta luce sull’enorme impatto ambientale dell’industria del gaming, un’attività alla quale il 40% della popolazione mondiale prende parte e un’industria che produce un fatturato di più di € 200 milioni all’anno.

Il profilo e le prospettive future del gaming – inclusa la possibilità che sia aggiunto alle Olimpiadi – si intersecano con l’impatto ambientale. Anche se l’evoluzione tecnologica sembra dire il contrario, la verità è che il consumo di energia associato con il gaming non ha smesso di crescere negli ultimi anni (per esempio, la transizione dalla risoluzione in 1080p a quella in 4K ha significato una crescita del consumo di energia del 64%).

La principale conseguenza concreta di questo film, che è disponibile al pubblico in streaming e su piattaforme digitali, si chiama “Gamers 4 the Planet”. Quello che è partito come un manifesto sollecitato da Betclic Apogee Esports, si è trasformato in una piattaforma di azione globale, alla quale tutti i fan del gaming possono ora iscriversi (http://www.gamers4theplanet.org/). I pilastri principali di questo progetto sono calcolare e ridurre l’impatto ambientale, condividere esperienze e supportare azioni di rigenerazione. I team professionistici di Esports hanno inoltre accesso a un’esclusiva app, che aiuta a tenere traccia dell’impatto ambientale individuale e collettivo in un certo lasso di tempo. Oltre a Betclic Apogee Esports, alcuni marchi internazionali come FNATIC Team, OG Esports e Esports Insider si sono uniti alla piattaforma.

Il progetto sarà quindi presentato all’edizione 2023 di EspoGame, durante la quale a prendere la parola, tra gli altri, ci sarà Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic, che interverrà mercoledì 15 marzo nel panel delle 13:05-13:45, intitolato Le chiavi di marketing del Gaming: tra Generazione Z, sostenibilità e innovazione.

Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic:

Siamo felici e orgogliosi di partecipare ancora una volta a un evento ricco e interessante come EspoGame. Il lancio della piattaforma “Gamers 4 the Planet”, insieme al documentario “Restart the Game”, conferma ancora una volta l’impegno di Betclic Apogee sulle tematiche della sostenibilità. Crediamo che il settore del gaming possa fare molto per ridurre il proprio impatto ambientale e creare un circolo virtuoso di iniziative e comportamenti orientati al green. Poter raccontare il progetto su un palcoscenico così importante sarà sicuramente un momento emozionante e importante

Per ulteriori aggiornamenti e novità vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.