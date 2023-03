Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, disponibile la demo!

Idati di salvataggio della demo di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon possono essere trasferiti alla versione completa del gioco quando verrà lanciato il 17 marzo 2023

Una demo gratuita di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, con i primi capitoli di gioco, è ora disponibile sul Nintendo eShop per Nintendo Switch. I giocatori che dal 17 marzo 2023 acquisteranno Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon potranno trasferire i dati di salvataggio della demo alla versione completa del gioco.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, uno sguardo alla demo

Il viaggio stregato di Cereza e del suo compagno demone Cheshire si svolge nella Foresta di Avalon, un luogo tanto bello quanto terribile, con un certo appetito per le streghe erranti. Il nuovo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – una storia di avventura (Nintendo Switch) offre uno sguardo ai boschi tortuosi e stravaganti che attendono Cereza e Cheshire.

Molto prima di diventare nota come “Bayonetta”, la giovane apprendista strega ha messo da parte la prudenza e si è avventurata in un’infida foresta. Ogni bella storia ha una lezione da insegnarci sul lavoro di squadra: in questo racconto, Cereza e Cheshire uniscono le forze per sopravvivere ai pericoli, risolvere complessi rompicapi e respingere i nemici.

Il controller Joy-Con sinistro viene utilizzato per muovere Cereza e attirare i nemici con la sua magia, mentre il controller Joy-Con destro muove Cheshire per colpire e mordere le fate. Grazie all’incantevole grafica ispirata ai libri di fiabe, ogni area sembra dipinta a mano con cura. Esplorando la foresta, i giocatori possono trovare oggetti magici che potranno essere di aiuto. E’ possibile anche modificare tante impostazioni del gioco, come la forza dei nemici, i danni subiti, la configurazione dei pulsanti e altro ancora, per adattare questa fiaba allo stile di gioco.

La demo gratuita di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è ora disponibile per Nintendo Switch sul Nintendo eShop. I giocatori possono già sperimentare i primi capitoli prima del lancio del gioco completo il 17 marzo 2023. Intanto vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra anteprima.

