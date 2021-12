Battlefield 2042: il team di sviluppo sta lavorando a una patch per i server

Il team di sviluppo di Battlefield 2042 asserisce di essere alacremente al lavoro per una patch, dopo gli errori di matchmaking riscontrati dai giocatori trovatisi incapaci di raggiungere i server. “Siamo al corrente di come molti di voi stiano ricevendo un messaggio di errore nel tentativo di connettersi, per poi venire riportati al menù principale”, recita un tweet dell’account ufficiale per il supporto tecnico. “L’impossibilità nel caricamento dei dati di persistenza è [dovuta a] un errore di comunicazione da parte nostra”, prosegue il post, prima di concludersi: “Siamo al lavoro, per ora non demordete”.

Il terzo grande aggiornamento di Battlefield 2042 risale appena a poche ore fa, e si tratta a sua volta della patch più grande vista finora ma i trecento problemi da essa risolti non contemplavano la stabilità dei server. Tutte le migliorie sono state elencate nelle note rilasciate con la versione 0.3.0. Stando al team di sviluppo DICE, con l’aggiornamento lo spawning e i problemi di collisione (nonché grafici) sarebbero stati risolti. Allo stesso modo, anche l’audio e il rendering avrebbero beneficiato dell’aggiornamento, così come anche le armi, i veicoli e persino i vari specialisti.

We’re aware that many of you are receiving an error message while attempting to load into a Server, and then being returned to the Main Menu

⚠ Unable to Load Persistence Data is a connection issue on our side

We’re on it, for now you can hit Retry and attempt to join a server pic.twitter.com/yhaHdGlotW

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021