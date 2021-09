Battlefield Mobile fa capolino su Android: ecco i primi dettagli

Battlefield Mobile ha fatto capolino sul Google Play Store di Android ed EA ha colto l’occasione per svelarne i primi, interessanti dettagli: scopriamoli insieme

Svelato con un annuncio ufficiale nel giugno scorso, Battlefield 2042 ha canalizzato su di sé l’attenzione per mesi e mesi, fino a quando non ha dovuto dividerla con Call of Duty Vanguard. Il prossimo titolo della serie di sparatutto di DICE sembra voler puntare, come sempre ha fatto, al sensazionalismo e alla spettacolarità e recenti voci hanno rumoreggiato una beta in arrivo, di cui però ancora non è stata data conferma ufficiale. Electronic Arts, publisher della serie, non è però al lavoro soltanto sul nuovo episodio principale della serie, ma anche su uno spin-off dedicato al mondo mobile. Battlefield Mobile ha finalmente fatto capolino nelle nostre vite videoludiche.

Nelle scorse ore, infatti, Battlefield Mobile ha fatto ufficialmente la sua comparsa sul Google Play Store ed EA ha colto l’occasione per svelarne qualche interessante dettaglio e i piani per il futuro. Innanzitutto, Battlefield Mobile sarà un titolo free-to-play che riprenderà molti elementi dalle uscite maggiori su console e PC. Annunciato nel corso dell’anno, è sviluppato da Industrial Toys con vari input da DICE. Il primo test limitato inizierà durante l’autunno in Indonesia e nelle Filippine e sarà disponibile solo su dispositivi con sistema operativo Android 7.0 o superiore.

Battlefield Mobile: iniziano i test su Android!

Come sembra piuttosto ovvio, Electronic Arts ha anche affermato che il gioco vi permetterà di acquistare oggetti cosmetici con moneta reale e sarà disponibile un battle pass. Per quel che riguarda il contenuto del test iniziale, a quanto pare sarà limitato alla mappa di Battlefield 3 Conquest on Grand Bazaar. Ovviamente tornerà la spettacolarità e la distruzione di cui parlavamo in apertura, tipici della serie. Battlefield Mobile avrà quattro diverse classi: Assault, Support, Medic e Recon. Potrete ovviamente modificare l’aspetto del vostro eroe a piacimento. Ci sarà anche un sistema di progressione che vi garantirà esperienza e upgrade per ogni arma, oltre che a numerose skin per gli equipaggiamenti del vostro soldato.

Al momento non è possibile in alcun modo registrarvi per i test su Android, quindi dovremo aspettare fintanto che le pre-registrazioni per Battlefield Mobile non saranno disponibili anche in Italia. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!