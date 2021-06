Battlefield 6: ecco quando potremo vedere il primo trailer ufficiale

EA ha finalmente annunciato una data per l’evento di presentazione di Battlefield 6, a breve potremmo vedere il primo trailer del gioco

Tra pochi giorni potremo finalmente dare una prima occhiata (molto probabilmente con un trailer) al prossimo Battlefield, l’attesissimo capitolo 6 della celebre saga shooter di EA e DICE. Ebbene sì, dopo un’interminabile sequela di rumor arrivati con cadenza, più o meno, mensile, finalmente Electronic Arts si è decisa e ha appena dato una data alla promessa rivelazione di uno dei suoi prossimi titoli di punta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 6: a breve dovremmo vedere il primo trailer, ecco come sarà il gioco secondo i rumor

Il prossimo gioco, che sembra essere intitolato semplicemente Battlefield (e non Battlefield 6 come molti hanno ipotizzato finora), sarà svelato mercoledì 9 giugno, la speranza, è chiaramente quella di vedere un primo trailer di gameplay, anche perché, secondo tutti i vari leaker che si sono occupati precedentemente del gioco in questione, i tempi dovrebbero essere davvero maturi.

Lo streaming di presentazione andrà in onda sul canale YouTube ufficiale di Battlefield alle ore 16:00. Le notizie di oggi sono arrivate solo con il breve teaser che vi postiamo sopra. Quest’ultimo è stato pubblicato sui canali dei social media di Battlefield. Ci sono molte cose che non sappiamo ancora sull’attesissimo prossimo gioco della serie (praticamente tutto). Questo teaser suggerisce che si chiamerà Battlefield, piuttosto che Battlefield 6, ma aspetteremo fino alla rivelazione completa prima di iniziare a chiamarlo così.

Il prossimo Battlefield è il grande titolo per la stagione natalizio di EA per quest’anno. Il gioco è in sviluppo presso quattro studi EA, guidati dal team principale di DICE Sweden. Il titolo è stato recentemente confermato per PS4 e Xbox One, ma ovviamente verrà destinato principalmente alle piattaforme PS5 e Xbox Series X/S, insieme al sempreverde PC. La maggiorparte dei rumor concorda sul fatto che nel titolo in questione dovrebbero essere presenti diverse componenti in chiave battle royale (maggiori dettagli qui).

Per quanto riguarda il setting, invece, dovremmo poter giocare in un ambientazione futuristica piena di razzi pronti a sfrecciare nei cieli delle mappe. Chiaramente, per adesso prendete tutte queste presunte informazioni con le pinze.

