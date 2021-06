Battlefield 2042: rumor sull’uscita della battle royale

Dopo l’annuncio ufficiale del titolo, un noto insider rivela con un tweet la probabile uscita della modalità battle royale per Battlefield 2042

Siamo rimasti tutti colpiti dall’annuncio del nuovo titolo della saga di Battlefield. Battlefield 2042 è stato presentato con un breve trailer il quale ha introdotto il nuovo setting e un’impostazione più moderna e a tratti futuristica. Con le ulteriori informazioni divulgate sul sito degli sviluppatori DICE, ora abbiamo un quadro più ampio sul gioco. Tuttavia, motivo di sorpresa è stato l’annuncio dell’assenza dell’attesa modalità battle royale. Oggi, tuttavia, un noto insider ha dichiarato tramite un tweet che l’uscita della battle royale di Battlefield 2042 sembra essere fissata per l’anno prossimo.

Battlefield 2042: battle royale in uscita l’anno prossimo

Come detto, DICE ha confermato, oltre all’assenza di una campagna in singolo, anche che la battle royale per Battlefied 2042 non sarebbe uscita. Questo a favore delle classiche modalità multiplayer care alla serie. Se tutto questo vi sconforta, tuttavia, sappiate che DICE LA ha rivelato di essere al lavoro su una imprecisata modalità che sarà una dichiarazione d’amore per tutti i fan della saga di Battlefield. Questo secondo il tweet di Tom Henderson. Secondo il noto insider, inoltre, questa modalità potrebbe essere una “Battlefield Hub“. Ovvero, i fan potranno giocare alle classiche mappe, armi, veicoli e molto altro relativi ai vecchi capitoli.

Quest’ultima modalità sarà rivelata il 22 di luglio, data dell’EA Play Live. Comunque vada, ne sapremo di più il mese prossimo. Non è finita qui però. Perché sembra che la battle royale non sia completamente fuori dai giochi. Henderson, infatti, a dichiarato che questa modalità sarebbe prevista per il prossimo anno. Non è strano, a posteriori, il suo arrivo a distanza di un anno. Considerata soprattutto la forbice dei 64-128 giocatori nel multiplayer tra old gen e next gen. Ricordiamo che il gioco uscirà il 22 ottobre di quest’anno per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

