Battlefield 2042: in arrivo la skin di Babbo Natale?

Il Natale è in arrivo e anche Battlefield 2042 si prepara alle festività, perlomeno stando ad alcuni recenti leak che vogliono veder arrivare alcune skin a tema

Il recente arrivo su tutte le piattaforme di Battlefield 2042 ha scosso un mercato videoludico che si aspettava, dalla nuova iterazione del franchise di DICE, dei decisi passi in avanti e un titolo che avrebbe saputo unire i fan, non dividerli. Dalle nostre prime tiepide impressioni iniziali, da cui è scaturita una stupenda anteprima, abbiamo poi proseguito la nostra avventura in vista della recensione, che ha confermato quanto detto prima: Battlefield 2042 non è abbastanza. Non è decisamente quanto ci aspettavamo, un po’ come Call of Duty Vanguard, e quest’anno, quindi, i due re degli FPS competitivi sono stati deludenti su diversi fronti.

Questo non vuole ovviamente dire che Battlefield 2042 sia stato abbandonato da DICE, anzi. I problemi dei server si dovrebbero risolvere con una patch e il terzo grosso aggiornamento è andato live oggi, portando aggiustamenti e nuovi contenuti di varia natura. Alcuni utenti, però, hanno affermato di aver potuto sbirciare ai premi per le missioni in arrivo nel prossimo mese, pubblicati per errore, prima che venissero prontamente rimossi. In particolare, l’account Twitter Battlefield Bullettin ne ha divulgato qualche immagine, che vi lasciamo qua sotto.

Skin per Babbo Natale, carri armati ed elicotteri: benvenuti nel clima natalizio di Battlefield 2042

Fra i reward futuri spunta una skin di Babbo Natale chiamata Father Winter (Papà Inverno, o qualcosa di simile), una camo per gli elicotteri chiamata Little Blitzen e una per il carro armato chiamata Big Nic. Gli oggetti potranno essere sbloccati come premi di missione nel corso delle varie settimane della preseason di Battlefield 2042, che è iniziata da pochissimo. Ad esempio, la skin per il carro armato sembra sbloccarsi nel corso della settimana 2, mentre quella di Babbo Natale durante la settimana 3.

La skin di Babbo Natale arriva a bordo di una slitta anche in Battlefield 2042 dunque, o almeno sembra stando a questi leak. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!