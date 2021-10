Battlefield 2042: l’edizione digitale del gioco per PS5 e Xbox Series X e S includerà anche una versione per le console last-gen

Electronic Arts ha aggiornato i contenuti l’edizione digitale standard di Battlefield 2042 per PS5 e Xbox Series X/S. Quest’ultima includerà anche una versione last-gen del gioco

La funzione “Cross-Gen Bundle”, che offre ai giocatori l’accesso digitale a Battlefield 2042 sia su PS4 che su PS5, o su Xbox One e Xbox Series X/S, era precedentemente limitata alle più costose edizioni Gold e Ultimate del gioco. Ora, fortunatamente, sembrerebbe che Electronic Arts e DICE si siano rese conto che la scelta non è stata apprezzata dalla community videoludica ed ecco, quindi, che c’è stato un dietrofront. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: se acquistate in digitale il gioco per PS5 e Xbox Series X/S potrete giocarlo anche sulle console meno recenti fin dal day-one

Ebbene sì, l’edizione digitale standard di Battlefield 2042 per PS5 e Xbox Series X/S includerà l’accesso al gioco anche su PS4 e Xbox One. Vi lasciamo alle ultime dichiarazione dei portavoce di EA che hanno affrontato la questione nelle ultime ore:

Ci rendiamo conto che per molti, l’hardware di nuova generazione è ancora difficile da reperire. Vogliamo che il maggior numero possibile di fan di Battlefield inizi il viaggio con noi al day-one e vogliamo assicurare a quei giocatori la tranquillità che i loro progressi saranno trasferiti se ottengono un nuovo sistema durante le festività natalizie o in altre occasioni.

Vi ricordiamo che la versione digitale standard di Battlefield 2042 costerà 59,99 euro per Xbox One e PS4 e 69,99 euro per Xbox Series X/S e PS5. L’annuncio di oggi lascia intendere che i giocatori PS4 e Xbox One che vogliono acquistare le nuove console in futuro possono pagare 10 euro in più ora per ricevere l’accesso al gioco su entrambe le generazioni all’interno della famiglia di console prescelta.

Il gioco solo multiplayer supporterà match a 128 giocatori su console e PC più recenti, mentre le versioni Xbox One e PS4 saranno limitate a 64 giocatori e includeranno mappe di dimensioni ridotte. L’open beta di Battlefield 2042 è ora disponibile per il pre-caricamento su PC e console prima del lancio in accesso anticipato. A metà settembre, EA ha posticipato la data di uscita di Battlefield 2042 dal 22 ottobre al 19 novembre.

