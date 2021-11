Battlefield 2042: svelate le date dei preload per PS4 e PS5?

Ormai prossimo alla release ufficiale, Battlefield 2042 continua a far parlare di sé: di recente, secondo un leak, sono state svelate le date di uscita dei preload del gioco per PS4 e PS5. Vediamo di seguito i dettagli e le date!

Il nuovo capitolo della popolare serie di FPS è in arrivo, e promette di portare tantissime novità che già hanno mandato in visibilio i fan. Insomma, tra le nuove modalità come Hazard Zone, la beta che ha permesso ai giocatori di toccare il gioco con mano e tutte le notizie che stanno uscendo in questo periodo sul titolo, l’attesa pare essere molto alta. Proprio sulla scia di questo hype smisurato presentiamo la prossima notizia: secondo un leak, sono state svelate le presunte date di uscita dei preload di Battlefield 2042 per PS4 e PS5. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Battlefield 2042: ecco le date di uscita dei preload per PS4 e PS5

Secondo il leak, i giocatori che avranno preacquistato le edizioni Gold e Ultimate del gioco potranno iniziare a scaricare Battlefield 2042 il 10 novembre, mentre i possessori dell’edizione standard dovranno aspettare fino al 17 novembre, due giorni prima di uscita del gioco prevista per il 19 novembre. Il motivo per cui i giocatori Gold e Ultimate avranno il preload disponibile in anticipo è presto detto: queste edizioni permettono di giocare al gioco in accesso anticipato, e perciò devono poter scaricare il gioco prima.

🚨 Battlefield 2042 Pre-Load Dates : ⬛ Gold/Ultimate : November 10th

🟥 Ea Play Trial : November 12th (Without Pre-Load)

🟪 Standard : November 17th 🟩 #Battlefield2042 pic.twitter.com/6qDUi2Y3Lv — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 2, 2021

Il leak viene dall’account Twitter PlayStation Game Size, e, in quanto appunto leak, ricordiamo che va preso assolutamente con le pinze. In ogni caso, ricordiamo (insieme al tweet in questione) che i giocatori abbonati a EA Play o a Xbox Game Pass avranno la possibilità anche loro di giocare al gioco in periodo di prova fino al 12 novembre.

