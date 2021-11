Battlefield 2042: disponibile il preload per console Xbox

Il preload di Battlefield 2042 è finalmente disponibile per Xbox Series X/S ed Xbox One. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo il recente leak circa le modalità di rilascio del titolo per console PlayStation, oggi DICE ha finalmente confermato che il preload di Battlefield 2042 è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti Xbox One e Series X/S. Il titolo, lo ricordiamo, è ormai prossimo al lancio ufficiale, e sarà disponibile su tutte le piattaforme (sia next gen che old gen) il prossimo 19 novembre. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Battlefield 2042 disponibile da oggi il preload per Xbox

Soltanto lo scorso mese abbiamo potuto mettere le mani sulla beta di Battlefield 2042, e vi abbiamo parlato delle nostre impressioni a riguardo. Ora il momento di provare con mano il risultato finale è quasi giunto, e gli sviluppatori hanno finalmente confermato che il preload ufficiale di Battlefield 2042 è disponibile già da oggi per gli utenti Xbox. Secondo quanto riportato dalla software house, la versione per Xbox One del titolo avrà un peso totale di 27.60 GB, mentre quella per la piattaforma next gen di Microsoft sarà di ben 51.42 GB, pertanto controllate di avere abbastanza spazio nell’hard disk prima di procedere.

Gli utenti PC invece potranno effettuare il preload dalle ore 10 del 10 novembre, mentre, per quanto concerne i possessori di console PlayStation, Battlefield 2042 potrà essere scaricato lo stesso giorno ma a partire dalla mezzanotte. Tali date varranno per tutte le edizioni del gioco, ma gli utenti che hanno acquistato l’edizione Gold ed Ultimate accederanno al gioco completo a partire dal 12 novembre, mentre chi possiede un’iscrizione attiva ad EA Play e Xbox Game Pass otterrà una versione trial della durata di 10 ore.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani sull'ultimo capitolo della serie Battlefield?