Battlefield 2042: trapelato il peso della open beta

A poche ore dalla conferma delle date da parte del team di sviluppo, scopriamo finalmente a quanto ammonterà il peso che la open beta di Battlefield 2042 porterà sulle nostre piattaforme di gioco

Anche Battlefield 2042 arriva con una open beta, perlopiù nello stesso mese in cui era inizialmente previsto il rilascio ufficiale; più il tempo passa, più ci abituiamo a vedere giochi Tripla A provenienti da colossi dell’industria videoludica che si ritrovano a dover rilasciare i titoli molto dopo i tempi previsti, con spesso il peso di svariati rinvii sulle spalle. Lo abbiamo visto con Riders Republic, con Amazon New World, con Back 4 Blood. Gli utenti vengono allora chiamati a collaborare giocando a versioni non terminate del gioco, diventando così dei “gametester” volontari, che però non sembrano sdegnare il ruolo a loro proposto.

Battlefield 2042: il peso della beta

Una nota positiva di questa politica è come ciò consenta ai team di apportare modifiche necessarie, e a volte anche gli stessi giocatori che finiscono coinvolti nella stesura delle problematiche sono quelli che rendono poi godibile il risultato finale, non risparmiandosi su critiche e giudizi potendo toccare il prodotto con mano ed aspettandosi di venire ascoltati dalla casa di sviluppo. Anche con Battlefield 2042 sarà possibile partecipare ad una open beta sulle varie piattaforme, ma se vi state domandando quanto peso comporterà sul vostro disco rigido, in modo da prepararvi al meglio per il fatidico momento, possiamo darvi una buona notizia in merito.

Infatti, la beta di Battlefield 2042 non avrà un peso eccessivo, secondo Playstation Game Size. Ci troveremo di fronte ad un download di quasi 17GB su PS5, per la precisione 16.861GB senza aggiornamenti inclusi. Probabilmente sarà un numero quasi uguale anche sulle console Microsoft e sulle più datate piattaforme PS4 e Xbox One. Inoltre, notizia delle ultime ore è che non sarà necessario possedere il Ps Plus per giocare online su PS5 e PS4, mentre Xbox richiederà un abbonamento Live sulle proprie piattaforme. La beta potrà essere giocata a partire dal 6 di ottobre fino al 9 dello stesso mese secondo un recente leak poi confermato. Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e Series S.

Per ulteriori aggiornamenti riguardo a Battlefield 2042, continuate a seguirci su tuttoteK, e date un’occhiata a Instant Gaming per nuovi titoli a buon prezzo.