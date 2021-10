Battlefield 2042: nuove info sui sistemi anti cheat

Arrivano dettagli e conferme sui sistemi anti cheat che saranno presenti nel nuovo Battlefield 2042

Di recente sono giunte nuove informazioni tecniche riguardanti il nuovo capitolo della serie Battlefield. DICE ha infatti dichiarato, attraverso il sito ufficiale del gioco, che Battlefield 2042 sarà dotato di sistemi anti cheat in tutto e per tutto simili a quelli utilizzati in altri titoli fortemente incentrati sull’online, come Apex Legends e Star Wars Squadrons. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anti cheat di Battlefield 2042 uguali a quelli di Apex Legends e Star Wars Squadrons

Il fiore all’occhiello della serie di Battlefield, è risaputo, risiede da sempre nelle sue modalità multiplayer online. Ma se c’è una cosa che può rovinare questo genere di esperienza è proprio la presenza di giocatori disonesti che sfruttano cheat e trucchi di sorta per assicurarsi un vantaggio durante le partite. Di conseguenza agli sviluppatori tocca vigilare con attenzione, avvalendosi di sistemi in grado di cogliere eventuali comportamenti dannosi per la community delle proprie opere.

La natura cross-platform di Battlefield 2042, fra le altre cose, ha spinto DICE ad adottare sistemi anti cheat ancora più performanti, i quali permetteranno di scovare con più facilità eventuali cheater presenti in partita. Questi ultimi verranno immediatamente disconnessi (anche nel bel mezzo del match) e permanentemente bannati da tutte le piattaforme. DICE si riconferma dunque assolutamente intransigente nei confronti di tali soggetti, e spera così di assicurare ai propri utenti un ambiente corretto dove poter giocare secondo le regole.

E voi cosa ne pensate? Siete fra quelli ansiosi di poter mettere le mani su Battlefield 2042 per scoprire quali novità questo capitolo della saga avrà da offrire?