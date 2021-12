Battlefield 2042: estesa la modalità 64 giocatori su nuove console e PC

DICE sembra trovarsi vicina al mantenere la modalità a 64 giocatori per il multiplayer di Battlefield 2042 sulle nuove console e su PC

Durante la beta di Battlefield 2042, i giocatori hanno avuto a che fare con la tediosa presenza di bot durante le partite. Questo poiché il numero di giocatori standard disponibile, almeno sulle nuove console e su PC, ha raggiunto l’impressionante numero di 128 utenti in grado di partecipare ad un match, e nel caso il titolo non riesca a trovare una quantità sufficiente di partecipanti, i posti non occupati dovrebbero essere rimpiazzati da dei soldati guidati dalle IA del gioco.

La cifra di bot raggiungibile è di molto superiore a quella che viene impiegata in altri titoli multiplayer con la stessa funzione, come ad esempio Star Wars Battlefront o Player Unknown’s Battlegrounds, e arriva a riempire fino a 64 slot disponibili. Ciò però non vale per le console della scorsa generazione, che possiedono mappe più ridotte e raggiungono fino a 64 giocatori in Battlefield 2042, e adesso pare che la stessa modalità sarà inserita anche per console di nuova generazione e PC.

La modalità 64 giocatori di Battlefield 2042 sulle nuove console

Lo studio di sviluppo ha rilasciato l’ultimo grosso aggiornamento dell’anno il 9 dicembre, apportando diverse migliorie e cambiamenti nella registrazione dei colpi inferti con i proiettili, insieme alla loro dispersione e al rinculo delle armi. Si parla inoltre della risoluzione di almeno 300 problemi che si erano presentati in Battlefield 2042, oltre anche ad una migliore quality of life. Dopo questa patch DICE si sarebbe diretta verso una breve pausa a partire dalla fine del mese, per dare poi il via all’attesa Season One del gioco, aggiungendo un nuovo specialista, il Battle Pass e contenuti per la modalità Portal. Dopo aver reso la modalità Rush disponibile per un tempo limitato, il riscontro positivo che essa ha avuto dai giocatori ha spinto il tema di sviluppo ad estenderne la presenza nel corso del periodo festivo.

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC👀 Start playing the new experiences right now via the All-Out Warfare menu🎮 pic.twitter.com/kkoBH6103L — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021

Gli utenti inoltre hanno richiesto di rendere permanente la possibilità di avere meno utenti nella partita come in Rush, dicendo di non volere il ritorno delle modalità a 128 giocatori. Sarà forse anche per questo che DICE ha deciso di lasciare per tempo ulteriore le modalità a 64 giocatori di Battlefield 2042 anche su Conquista e Breakout per PC, PS5 e Xbox Series X, che risaltano in questo modo il combattimento di fanteria e rendono le mappe meno dispersive. In più, ora le nuove modalità non hanno una data di scadenza visualizzabile sul menu, dunque potrebbe darsi che lo studio stia valutando di inserirle ufficialmente all’interno del gioco.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi decisamente convenienti.