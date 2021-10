Battlefield 2042: Hazard Zone non sarà pay-to-win

Dopo aver visto la nuova modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, scopriamo meglio come funziona, e se sarà pay-to-win

Con il nuovo trailer di Hazard Zone, abbiamo ottenuto nuove informazioni sulla modalità. Si concentrerà su meccaniche di “estrazione” delle squadre, dove a vincere saranno coloro che riusciranno a procurarsi i dati necessari dai satelliti schiantati in giro per la mappa, per poi essere prelevati dal campo di battaglia in una delle due estrazioni possibili durante la partita. Il producer di DICE, Amo Mostofi, ed il design director Daniel Berlin, hanno risposto ad alcune domande: tra esse, vi sono anche chiarimenti riguardo la possibile presenza del Pay-to-Win e la durata media delle partite, nella modalità Hazard Zone di Battlefield 2042.

Battlefield 2042: con Hazard Zone arriverà il Pay-to-win?

In Hazard Zone, una partita durerà tra i cinque ed i venti minuti, in base al modo in cui si gioca, a cosa si sceglie di estrarre, e se si ha successo nel fare ciò. La modalità sarà disponibile su tutte le sette mappe all’interno del gioco. I giocatori utilizzeranno gli Specialisti, ma non si potranno contenere più classi uguali all’interno della propria squadra; ogni personaggio dovrà essere unico nella propria strutturazione. I punti XP vengono dati a seconda di quanti data drive si riescono ad estrarre, aggiungendo anche un bonus per la prestazione personale che si attua in battaglia.

L’IA che controlla i nemici, chiamati Forze di Occupazione, saranno imprevedibili: potranno vagare per la mappa, inseguire i giocatori, o proteggere risorse di valore. Nel caso si muoia e non si possieda una richiesta di rischieramento, sarà possibile osservare la propria squadra, e se questa troverà un collegamento di rischieramento, tornare nella partita. Le richieste sono l’unico modo per tornare a giocare. Infine, non saranno necessari soldi veri per avere questi accessori: infatti, il Pay-to-Win è stato del tutto escluso attraverso l’utilizzo dei crediti del Mercato Nero, ottenibili solo giocando alla modalità Hazard Zone di Battlefield 2042. Ma chissà se lo stesso varrà per le possibili future modalità.

