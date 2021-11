Battlefield 2042: gli iscritti a Game Pass ed EA Play avranno accesso a un periodo di prova gratuito

EA ha riferito che gli iscritti a Xbox Game Pass potranno beneficiare di 10 ore per provare in anteprima Battlefield 2042

L’open beta di Battlefield 2042 si è conclusa di recente e l’accoglienza per i primi test del gioco è stata in gran parte discordante in merito a vari aspetti. Se, anche voi, siete ancora indecisi su quanto sia valido o meno la nuova produzione di punta targata DICE e vorreste un altro assaggio dello stesso, sappiate che gli abbonati ad EA Play (che, per estensione, include gli abbonati a Xbox Game Pass) possono provare ancora una volta Battlefield 2042 gratuitamente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: se siete iscritti a Game Pass o a EA Play potete provare il gioco per 10 ore

Nelle ultime ore una pagina del supporto di EA per il gioco ha specificato i dettagli della nuova prova gratuita di Battlefield 2042 per gli iscritti al suo servizio in abbonamento e Xbox Game Pass. Gli abbonati al servizio di Microsoft, come probabilmente saprete, hanno accesso ad EA Play, che consente prove di 10 ore di versioni di giochi selezionati dello stesso publisher. Battlefield 2042 è probabilmente il più ambizioso e atteso titolo di EA di quest’anno, quindi è piuttosto scontato che i fan stiano ottenendo una prova corposa (le 10 ore “canoniche”) per il gioco senza alcun costo aggiuntivo.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. DICE ha recentemente confermato che molte funzionalità del franchise mancanti dalla beta sono già state aggiunte nella versione finale (punto che aveva suscitato ben più di qualche critica all’indirizzo del publisher), mentre i trailer pre-lancio hanno rivelato informazioni sulle numerose mappe e modalità multiplayer del gioco, insieme ai suoi specialisti. Nei giorni scorsi abbiamo provato il titolo in questione e vi abbiamo esposto le nostre impressioni in una corposa analisi che potete recuperare facendo clic qui.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, nel caso aveste perso l’annuncio dei nuovi giochi per il mese di novembre, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato (tra i titoli di maggiore richiamo Minecraft Java e Bedrock Edition).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.