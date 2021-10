Battlefield 2042: giocabile con mouse e tastiera su console? Parla DICE

Gli sviluppatori rilasciano nuove informazioni in merito al supporto di mouse e tastiera per le versioni console di Battlefield 2042

L’ultimo capitolo della fortunata saga FPS è ormai in dirittura d’arrivo il prossimo 19 novembre per tutte le principali piattaforme (date un’occhiata qui se siete interessati alla beta), e nuovi dettagli in merito vengono continuamente rilasciati. Fra le varie funzionalità che i fan della saga desiderano fortemente in questo nuovo Battlefield 2042 una delle più richieste pare proprio essere la possibilità di giocare con mouse e tastiera anche su console. DICE ed EA hanno di recente fatto chiarezza in merito a questa funzione.

Mouse e tastiera per Battlefield 2042 su console… giocatori accontentati?

Sebbene nel corso degli anni gli sparatutto in prima persona si siano adattati egregiamente ai controller delle varie console, fra i professionisti di questo genere risulta ancora imprescindibile optare per l’accoppiata mouse e tastiera. Questi ultimi infatti offrono una maggiore libertà di controllo e precisione di puntamento che, in mani capaci, potrebbero creare indesiderate disparità e svantaggi.

L’implementazione del cross-play per il nuovo Battlefield 2042 permetterà ad utenti console e PC di scontrarsi nei match multiplayer online, pertanto non stupisce che fra i primi vi siano alcuni che preferirebbero giocare con mouse e tastiera, piuttosto che con controller. Purtroppo DICE ed EA hanno dichiarato che il supporto per tali periferiche non sarà disponibile al lancio del titolo, ma gli sviluppatori ci tengono a precisare che tale funzionalità non è stata del tutto scartata e che lavoreranno duramente per rifinire e bilanciare al meglio la loro ultima opera. Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti in futuro.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter giocare a Battlefield 2042 con mouse e tastiera anche dalle vostre PlayStation o Xbox? Sapevate che il titolo DICE utilizzerà gli stessi sistemi anti chat di Apex Legends e Star Wars Squadrons?