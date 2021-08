Svelato Exodus, il cortometraggio prequel di Battlefield 2042

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Dice hanno svelato Exodus, il cortometraggio che svela gli eventi che hanno dato vita alla guerra totale di Battlefield 2042

In uscita il prossimo 22 ottobre su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PlayStation 5, Battlefield 2042 è la nuova iterazione dell’ormai amatissima e pluripremiata serie di DICE ed Electronic Arts, ed è già disponibile per il preordine. Un titolo per cui sono state già svelate tante novità e moltissimi dettagli, fra cui una nuova modalità di gioco, il crossplay (non fra generazioni differenti, però) e l’utilizzo sin dal lancio di un anti-cheat. Insomma, come previsto il nuovo capitolo di Battlefield sta facendo molto parlare di sé, ed Electronic Arts sta facendo del suo meglio. Tramite comunicato stampa, inoltre, l’azienda ha anche svelato il prequel cortometraggio che fornisce uno sguardo ravvicinato agli eventi che hanno dato inizio alla Guerra Civile di Battlefield 2042. Scopriamo insieme Exodus.

Exodus introduce il ricco cast di personaggi Senza Patria giocabili conosciuti come Specialisti. Ritorna Kimble “Irish” Graves da Battlefield 4 come uno di questi personaggi giocabili e viene inoltre introdotto il misterioso “Oz”, che si contra con Irish riguardo al futuro dei Senza Patria e getta le basi del conflitto. La trama continuerà ad evolversi nel tempo, dato che più Specialisti prenderanno parte al conflitto, ciascuno con una storia unica da raccontare. Vi lasciamo il cortometraggio Exodus proprio qua sotto.

Presentato Exodus, il prequel narrativo di Battlefield 2042

La storia di Battlefield 2042 verrà narrata in una maniera completamente inedita per il franchise, ossia attraverso il multiplayer che offre tre esperienze distinte. Questo approccio moderno e immersivo alla sceneggiatura vuole essere un modo di avvicinarsi maggiormente ai videogiocatori. Sia che si preoccupi a fondo della narrativa, sia che voglia solamente un contesto per godersi appieno l’esperienza, la costruzione del mondo è stata pensata per garantire quel grado di immersione.

Per tante altre informazioni, specialmente relative alla narrativa del nuovo titolo di DICE, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco. Avete visto il cortometraggio Exodus, prequel agli eventi narrati in Battlefield 2042? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!