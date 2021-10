Battlefield 2042: la data di presentazione di Hazard Zone in un trailer

La ancora inedita modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 ha ricevuto un trailer ed una data nel quale sarà rivelata ufficialmente

All’interno della beta di Battlefield 2042 che abbiamo avuto modo di giocare durante lo scorso fine settimana, i fan avrebbero desiderato provare, oltre alla modalità Portal, inducente nostalgia per i fan di vecchia data, anche un’altra modalità già annunciata ma non ancora svelata: Hazard Zone; nonostante il rilascio di un piccolo teaser trailer nelle ultime ore, non viene detto molto per quanto riguarda il contenuto presente all’interno della nuova modalità di gioco. Sul sito di Electronic Arts, la stessa viene descritta come una modalità a squadre multigiocatore, reinventata in chiave moderna e combinante tutte le dinamiche sandbox e di combattimento presenti in Battlefield.

La data della rivelazione della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042

Vari rumor fanno pensare ad una somiglianza con Hunt Showdown o Escape from Tarkov: quest’ultimo è un gioco FPS di sopravvivenza e con elementi MMO, dove gruppi di giocatori si schierano contro dei nemici gestiti da un’intelligenza artificiale. Non dovrebbe trattarsi dunque di un battle royale, basandosi quindi soprattutto sulla strategia per la propria squadra, fondamentale per via dell’elevato rischio che il gameplay comporterebbe. La modalità Hazard Zone di Battlefield 2042 sembra essere ambientata sulle mappe già esistenti, dando ai giocatori il compito di raccogliere informazioni all’interno di satelliti schiantati al suolo.

Secondo il leaker Tom Henderson, la modalità supporterà fino a 100 giocatori, e nel caso essa non risulterà troppo popolare, potrà essere tramutata in un battle royale. Nella descrizione del trailer, viene esposto come i giocatori dovranno adattarsi ed affrontare un mondo semi-futuristico ritrasformato dal caos. I vari campi di battaglia, in costante cambiamento, dall’epica distruzione e con dimensioni senza precedenti, ospiteranno 128 giocatori. Ad ogni modo, dal trailer si viene a sapere che la data in cui si scoprirà cosa sia effettivamente la modalità di Hazard Zone di Battlefield 2042 è stata stabilita per il 14 ottobre 2020.

Battlefield 2042 uscirà ufficialmente il 19 novembre su PS4, PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Rimanete sul nostro sito tuttoteK per nuovi futuri aggiornamenti, e date uno sguardo al catalogo di Instant Gaming per giochi ad un buon prezzo.