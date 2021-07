Battlefield 2042 conferma il cross-play ma non tra generazioni differenti

Electronic Arts ha confermato la presenza del cross-play in Battlefield 2042, ma che questo non sarà possibile tra generazioni differenti, a causa del divario tecnico delle varie versioni

Nella giornata di ieri, Electronic Arts ha pubblicato un corposo post all’interno del proprio blog, per comunicare nuovi dettagli relativi al prossimo Battlefield 2042, il nuovo episodio della serie shooter sviluppata da DICE. Tra gli argomenti toccati, ciò che ha destato maggiormente l’interesse del pubblico è stata la conferma della presenza del cross-play. Tale conferma, comunque, non riguarda soltanto il lancio della produzione, ma sarà sperimentabile sin dall’imminente fase di test tecnico. Tuttavia, il publisher ha annunciato come tale feature non permetterà di accorpare utenti provenienti da differenti generazioni di console.

Battlefield 2042: cross-play confermato ma non tra generazioni differenti

Il supporto al cross-play, pertanto, sarà disponibile sin dal giorno del lancio del titolo, fissato per il prossimo 22 di Ottobre, seppur con le limitazioni appena descritte. Così, mentre gli utenti PC, PS5, Xbox Series X, e Xbox Series S saranno in grado di giocare tra loro, i possessori di PS4 e Xbox One potranno interagire solo all’interno del loro ecosistema generazionale. Fortunatamente il titolo DICE supporterà le funzionalità di cross-progression, su tutti i sistemi, così da consentire di proseguire la propria carriera senza intoppi anche in caso di cambio della macchina da gioco.

Le motivazioni di questa scelta in ottica cross-play, sono da imputare al divario tecnico che caratterizzerà le incarnazioni di vecchia e nuova generazione del gioco, con le prime che potranno ospitare match per un massimo di 64 giocatori, contro 128 delle seconde (e della release PC).

La presenza della funzionalità, per quanto circoscritta nel modo appena descritto, evidenzia ancor di più come DICE abbia puntato davvero molto sul comparto multigiocatore della produzione, come aveva già dimostrato la decisione di non proporre una campagna single player.

Che cosa ne pensate della scelta operata dal team? Fateci sapere le vostre impressioni, qua su tuttoteK, magati dopo aver dato un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.