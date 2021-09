Battlefield 2042: avrete bisogno di Xbox Live ma non del PS Plus per giocare la beta

Il sito di Battlefield 2042 riporta che per giocare la open beta sarà necessario Xbox Live, mentre l’abbonamento a PS Plus non servirà

DICE ha recentemente confermato che la open beta per Battlefield 2042 si svolgerà dal 6 al 9 ottobre con pre-caricamenti a partire dal 5 ottobre, i giocatori che hanno effettuato il preordine del gioco riceveranno l’accesso anticipato e possono partecipare alla nuova mappa Orbital su Conquest, sembra però che per giocare la versione di prova sarà necessario l’abbonamento a Xbox Live ma non quello a PlayStation Plus. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Battlefield 2042: er qualche ragione non ci sarà bisogno di aver sottoscritto un abbonamento a PS Plus per la open beta, ciò non vale per Xbox Live

Mentre la open beta sarà disponibile per tutte le piattaforme, i giocatori Xbox hanno bisogno di Xbox Live Gold per accedervi, come espressamente riportato nella sezione FAQ del sito ufficiale di Battlefield 2042 (niente PS Plus quindi). L’abbonamento al noto servizio Microsoft è un requisito imprescindibile per tutti i titoli multiplayer sulla console (tranne quelli free-to-play) e non sorprende che sia stato ribadito anche in questo caso, ma i giocatori PlayStation, per qualche ragione, non avranno la stessa restrizione. PlayStation Plus non è necessario per accedere e godersi la beta aperta dell’attesissimo titolo di DICE ed EA su PS4 e PS5. Certo, ne avrete comunque bisogno per il gioco completo, ma questo abbassa decisamente i “deterrenti” di accesso a coloro che su PlayStation vogliono semplicemente provare la beta.

L’uscita di Battlefield 2042 è prevista per il 19 novembre per Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC (tramite Steam, Epic Games Store e Origin). Per maggiori dettagli sulla progressione, la personalizzazione delle carte giocatore e quali skin possono essere sbloccate giocando, leggete questo nostro articolo.

Per quanto riguarda la versione PC della open beta del gioco suddetto, qualche giorno fa Electronic Arts ha rilevato i requisiti minimi di sistema; avrete bisogno di un computer abbastanza recente per giocarla, soprattutto se volete provare il gioco in risoluzione 4K (maggiori dettagli al riguardo qui).

