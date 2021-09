Battlefield 2042: beta in arrivo a breve?

Stando a quanto riportato da una nota catena retail italiana, la beta di Battlefield 2042 dovrebbe cominciare a breve. Vediamo insieme i dettagli

Ormai manca poco più di un mese all’uscita di Battlefield 2042. I giocatori sono tuttavia in attesa di sapere, come accade con titoli di questo genere, quando inizierà la beta di Battlefield 2042. Stando ad un paio di indizi, forse possiamo avanzare un’ipotesi su quando questa dovrebbe arrivare. Se confermato, sarebbe un ottima notizia per tutti i fan della saga. In quanto il gioco presenterà diverse novità rispetto ai capitoli precedenti, pur mantenendone intatto lo spirito.

La beta di Battlefield 2042 comincerà a breve?

EA aveva preannunciato già da qualche tempo che prima del lancio Battlefield 2042 sarebbe uscita la beta. Purtroppo non sono state rivelate informazioni su quando questa sarebbe dovuta arrivare. Sembra però che i giocatori non dovranno aspettare molto. A quanto pare, una nota catena retail italiana di prodotti elettronici sembra aver svelato le date esatte di quando la beta avrà inizio. Nell’inserzione del titolo sul proprio sito, la pagina del pre order recita: “preordinate il gioco entro il 3 settembre e riceverete l’accesso alla beta del gioco a partire dal 6 settembre fino all’11 settembre“. Inoltre, alcuni file riguardanti la beta sono emersi all’interno degli store PlayStation e Microsoft.

Insomma, dopo tutti questi indizi, non dovrebbe essere lontana la conferma ufficiale da parte di DICE e di Electronic Arts. Ricordiamo che Battlefield 2042 conterrà diverse modalità inedite per quanto riguarda il multiplayer. A partire da Battlefield Portal, passando per la nuovissima Hazard Zone senza dimenticare le classiche modalità conquista e sfondamento all’interno di All-out warfare. Le battaglie in Battlefield 2042 saranno epiche, è stato infatti aumentato il numero massimo di giocatori fino ad un totale di 128 per partita. Battlefield 2042 esce il 22 Ottobre per tutte le console e PC.

