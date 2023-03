Battlefield: 1943, Bad Company e il seguito spariranno dai marketplace a fine aprile

L’eShop sta per avere “cattiva compagnia”: il primo e il secondo Bad Company si apprestano ad accompagnare Battlefield 1943 nell’oblio

Quella della preservazione dei videogiochi è un tema scottante per molti versi, e se non bastasse la chiusura imminente del Nintendo eShop su 3DS e Wii U ora ci si mette anche la sparizione (un po’ meno prossima, ma comunque vicina) di Battlefield 1943 e dei due Bad Company dai marketplace. A darci la brutta notizia è direttamente la stessa EA. Le date da segnare in viola funereo sui vostri calendari sono due. La prima riguarda la rimozione in sé, prevista per il 28 di aprile. La seconda concerne la disponibilità dei servizi online, che verranno meno l’8 dicembre. Esatto, proprio quel giorno.

Addio alle armi per chi c’è e chi non c’è, su Battlefield: Bad Company e 1943

Mentre nel caso di Battlefield 1943 la componente multiplayer è talmente essenziale da decretarne la fine entro maggio, con l’uscita di scena dei due Bad Company le loro modalità offline saranno sempre fruibili, comprese le sostanziose campagne single-player. Per la cronaca, il primo titolo che abbiamo menzionato nasce come gioco puramente digitale su PS3 ed Xbox 360, e ha marcato il debutto della mappa Isola Wake su console (si era già vista su PC tempo prima). Inoltre si trattava solo del terzo capitolo della saga ad uscire su console. Vi lasciamo consultare il post ufficiale in merito.

An update about Battlefield 1943, Bad Company and Bad Company 2 https://t.co/mqYW5VVi2i An earlier version of this announcement included Mirror’s Edge. That was an error. We currently have no plans to remove Mirror’s Edge from digital storefronts. — Battlefield (@Battlefield) March 21, 2023

Per quello che ci auguriamo vivamente essere un refuso, una versione precedente di questo “annuncio del tramonto” includeva anche Mirror’s Edge. Abbiamo fede nel futuro immediato di Faith, o almeno vogliamo sperare. In quanto ai due Battlefield: Bad Company, i due debuttanti su PS3 e Xbox 360 hanno introdotto la stessa modalità Gold Rush divenuta negli anni un caposaldo della tradizione multiplayer della serie. Entrambi gli “spin-off” vantano un focus maggiore sulla narrazione, con l’eponima “cattiva compagnia” di soldati al centro della trama. Rispetto per i caduti.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa doccia fredda? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.