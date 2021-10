Bandai Namco: annunciato un nuovo logo ed un nuovo proposito per l’azienda

Per Bandai Namco ci saranno dei grossi ed importanti cambiamenti, riportando in un annuncio ufficiale un nuovo logo, insieme ad una nuova visione e proposito a cui mirerà l’azienda

Attraverso una dichiarazione ufficiale, si spiega cosa il nuovo logo e proposito comporterà nei confronti di Bandai Namco. Viene affermato come questa decisione sia stata presa per via dell’intensa competizione nel mercato globale di oggi, continuamente in rapido cambiamento e con crescenti bisogni differenti dei consumatori, miri a rinforzare ogni concetto Bandai Namco in tutte le regioni, avvantaggiandosi delle individualità di ogni gruppo all’interno della compagnia.

Il nuovo proposito nel logo di Bandai Namco: sogno e divertimento

Come nuovo proposito rappresentato in questo logo, Bandai Namco, azienda dietro il più recente Tales of Arise, intende la ragione per cui esiste e perché porta avanti le proprie attività affaristiche e corporative. Ha raggiunto questo termine in base alle discussioni effettuate tra gli impiegati in tutto il mondo, oltre che grazie a sondaggi interni ed esterni. Questo Proposito diventerà la definizione icona di ciò che la compagnia sarà a partire da aprile 2022, e darà forma alla visone ed alla strategia del prossimo piano intermedio.

“Bandai Namco esiste per condividere sogni, divertimento ed ispirazione con le persone in tutto il mondo. Legando la società e le persone unicamente nel godimento di prodotti e servizi di intrattenimento, lavoriamo per creare un futuro luminoso per tutti quanti.”

Il logo precedente serviva ad esprimere la fusione avvenuta tra Bandai e Namco; uesto verrà sostituito con uno che rifletterà il nuovo Proposito appena stabilito, e sarà utilizzato in tutte le compagnie Bandai Namco e non, in modo da accrescere il valore che ha il marchio nel mercato globale. Il design che va a formare il logo è chiamato Fukidashi in giapponese, ed esprime il potenziale che ha il brand nel connettersi con le persone in tutto il mondo, ispirandole con idee incredibili. Rappresenta inoltre la cultura dei manga che ormai ha raggiunto ovunque una popolarità indiscussa. Dimostra la determinazione di comunicare, legare e creare intrattenimento Bandai Namco verso i fan attorno al globo; il colore magenta non solo rappresenta la diversità, ma dona anche un aspetto divertente e luminoso, facilmente riproducibile.

L’obiettivo finale di questo cambiamento consiste dunque nel costruire ulteriormente il valore di Bandai in tutto il mondo. Per altre notizie riguardo il mondo dei videogiochi, seguiteci su tuttoteK, mentre per giochi a prezzi scontati visitate lo store Instant Gaming.