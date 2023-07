Bandai Namco Europe: ecco la line-up per Gamescom 2023!

Bandai Namco Europe ha annunciato la sua personale line-up per l’imminente Gamescom 2023, la fiera di Colonia tanto attesa da tutti i videogiocatori. Scopriamola insieme

Bandai Namco Europe è lieta di annunciare la sua line-up per Gamescom 2023! Quest’anno, i visitatori potranno provare i seguenti titoli: Armored Core VI: Fires of Rubicon, NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, Park Beyond, SAND LAND e TEKKEN 8. Bandai Namco sarà presente allo stand A21 nella hall 6. Armored Core VI: Fires of Rubicon è l’atteso nuovo gioco d’azione di FromSoftware e Bandai Namco Entertainment. I giocatori potranno assemblare il proprio Armored Core scegliendo tra un’ampia gamma di componenti e armamenti per librarsi nelle varie ambientazioni delle missioni, che ridefiniranno l’azione di gioco tridimensionale. Alla gamescom, sarà possibile provare Armored Core VI: Fires of Rubicon prima del suo lancio previsto per il 25 agosto.

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è il nuovo titolo della serie di Ultimate Ninja STORM. Il gioco si basa sul successo del celebre franchise e include una grafica brillante in pieno stile anime oltre a battaglie dinamiche e una modalità storia con una trama inedita per Boruto. Allo stand di Bandai Namco sarà possibile provare la modalità 1 contro 1! Lanciato il 16 giugno, Park Beyond è la nuova IP di Bandai Namco Europe dedicata al genere manageriale, che consente di gestire un parco divertimenti con una sana dose di follia. I visitatori della gamescom potranno mettere alla prova le proprie capacità di gestione e abilità creative allo stand!

SAND LAND trasporta i giocatori in un mondo desertico, dove sia gli umani che i demoni soffrono per un’estrema siccità e carenza d’acqua. Nel gioco sarà possibile vestire i panni del principe dei demoni Belzebubù e intraprendere un’avventura straordinaria insieme allo sceriffo Rao e al Ladro demone alla ricerca di una sorgente leggendaria nascosta nel deserto. SAND LAND sarà giocabile per la primissima volta in Europa. TEKKEN 8 è l’atteso seguito della serie leggendaria e promette di essere il titolo di TEKKEN più graficamente spettacolare di sempre.

Il gioco presenta una nuova filosofia basata sull’aggressività, incoraggiando l’attacco a tutto campo e portando a combattimenti spettacolari. Sarà possibile sfidare un amico o un altro visitatore casuale della Gamescom scegliendo di combattere con i propri personaggi preferiti! Oltre alla line-up annunciata, Bandai Namco Europe ha in serbo molte altre sorprese per tutti i visitatori della Gamescom, perciò continua a seguirci e vienici a trovare! Questa sarà la line up di Bandai Namco per Gamescom 2023.

