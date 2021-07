Bandai Namco parteciperà all’evento digitale DreamHack Beyond

In questi giorni si terrà l’evento digitale DreamHack Beyond a cui parteciperà anche Bandai Namco

In questi giorni si terrà un evento completamente digitale chiamato DreamHack Beyond, esperienza interattiva gratuita a cui parteciperà anche Bandai Namco con uno spazio dedicato ai suoi giochi. L’evento infatti permette ai giocatori di esplorare alcuni mondi costruiti appositamente proprio come se fosse un videogioco, e ogni sviluppatore presente avrà degli stand in cui sarà possibile provare demo o ottenere oggetti speciali per il proprio personaggio virtuale.

Bandai Namco e la sua partecipazione al DreamHack Beyond

Tra i partecipanti del DreamHack Beyond ci sarà anche la famosa azienda giapponese Bandai Namco, che parteciperà con la sua divisione europea. Tra i giochi che saranno presenti nello spazio virtuale di Bandai Namco ci sarà anche Little Nightmares II, famoso gioco horror d’atmosfera uscito proprio quest’anno e che ha anche riscosso un notevole successo di critica e di pubblico. Oltre a questo ci saranno tante altre attività da svolgere, tra cui demo giocabili, tornei, area cosplay e molto altro, con diverse iniziative dedicate al titolo horror.

Il DreamHack Beyond è un’esperienza interattiva completamente realizzata in digitale che si svolgerà per la prima volta in assoluto nel periodo tra il 24 e il 31 luglio. I giocatori potranno creare i propri personaggi e immergersi nella narrazione di questo gioco, cercando missioni secondarie, accumulando XP e trovando oggetti in giro per il mondo di gioco. Ci sarà anche la possibilità di saltare il gioco per arrivare direttamente agli stand che interessano ai giocatori senza problemi, infatti l’esperienza interattiva può essere vissuta liberamente dal pubblico nel modo che più preferiscono.

