Baldur’s Gate Dark Alliance: rivelata la data di uscita per PS4, Xbox One e Switch

A sorpresa, è stata rivelata la data di uscita su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch del porting del classico action RPG Baldur’s Gate Dark Alliance

Arriva a sorpresa la conferma da parte di Interplay Entertainment e Black Isle Studios della data di uscita di Baldur’s Gate Dark Alliance su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il ritorno sul mercato del titolo, distribuito originariamente nel 2001 per PlayStation 2 e Xbox, era stato annunciato da neanche una settimana e solamente ieri era stato pubblicato il primo trailer della release.

Baldur’s Gate dark Alliance: data di uscita e costo

La data di uscita del videogioco è proprio il 7 Maggio, il che vuol dire che i Baldur’s Gate Dark Alliance è disponibile sulle console Sony, Microsoft e Nintendo già a partire da oggi. Il prezzo del titolo, che per l’arrivo sui supporti della nuova generazione è stato sottoposto a un aggiornamento del comparto grafico e delle modalità di gameplay, sarà pari a 29.99 dollari (circa 25 euro). È previsto che il videogioco diventi disponibile anche per PC e mobile, ma non ci sono al momento certezze riguardanti la data di arrivo su questi supporti.

Poter tornare a giocare a Baldur’s Gate Dark Alliance, che è un piccolo classico del genere RPG, renderà meno insopportabile l’attesa per l’arrivo del terzo capitolo ufficiale della saga. Baldur’s Gate 3, che è attualmente disponibile in early access, ha ricevuto l’ultimo aggiornamento lo scorso Febbraio, ma è ancora lungi dall’essere completo e non sarà rilasciato ufficialmente prima del prossimo anno.

Sei curioso di scoprire di più su Baldur's Gate Dark Alliance? Leggi il nostro speciale su questo titolo.