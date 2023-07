Baldur’s Gate 3: rinviata la data d’uscita su PS5

Larian Studios ha comunicato di aver rinviato l’uscita di Baldur’s Gate 3 su PS5 di qualche settimana. Non con qualche polemica. Scopriamo maggiori dettagli nella nostra nuova news dedicata

Nonostante l’anticipo di un mese su PC, il team di Larian Studios ha deciso di rinviare la data di uscita su PS5 del nuovo titolo RPG Baldur’s Gate 3. Non sono mancate le polemiche opportunatamente spente dal team stesso il quale ha dichiarato di aver preso tale decisione in modo da riuscire ad offrire un gioco con frame rate fisso a 60 fps e non più a 30 come annunciato tempo fa. Una scelta quasi obbligata dopo le numerose polemiche ricevute dagli appassionati del mondo PlayStation. La nuova data di uscita è stata fissata per il 6 Settembre 2023 e le aspettative per il titolo sono davvero alte. Infatti, ci si aspetta grandi novità non solo dal punto di vista del gameplay puro, ma anche dal punto di vista grafico.

Baldur’s Gate 3: data di uscita su PS5 rinviata per evitare lo scontro diretto con Xbox e Starfield?

In molti si sono chiesti se dietro alle motivazioni ufficiali rilasciate da Larian Studios ci fosse qualcos’altro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il rinvio della data di uscita di Baldur’s Gate 3 per console next-gen PS5 è dovuto al lancio dell’esclusiva Xbox Starfield. Quest’ultima è attesa da tantissimi appassionati della console targata Microsoft e promette di portare una piccola-grande rivoluzione all’interno del mondo del gaming. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto grafico e l’esperienza di gioco. Un confronto quindi che avrebbe rischiato di portare in secondo piano Baldur’s Gate 3 vanificando l’enorme sforzo messo in campo dai ragazzi di Larian Studios in questi anni di sviluppo.

Non rimane che attendere ancora qualche mese, nel frattempo vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi e non solo su tuttotek.it. Per acquistare tantissimi titoli a prezzi scontati visitate il catalogo di Kinguin.