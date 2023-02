Baldur’s Gate 3: annunciata la data d’uscita su PS5 e PC

Larian Studios ha presentato un nuovo trailer di Baldur’s Gate 3 annunciando anche la data d’uscita del gioco su PS5 e PC

All’evento State of Play di Sony, Larian Studios ha annunciato con un nuovo trailer di gameplay che la data d’uscita delle versioni PS5, PC e Mac di Baldur’s Gate 3 è fissata al 31 agosto 2023.

L’ultimo trailer del gioco ha offerto ai giocatori un’anteprima esclusiva di uno degli antagonisti ancora inediti del GdR di nuova generazione: il Generale Ketheric Thorm. Ketheric è un negromante, apparentemente invincibile, al comando di un esercito di morti attraverso la città eponima di Baldur’s Gate e doppiato da nientemeno che il famoso caratterista J.K. Simmons. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Baldur’s Gate 3: confermata ufficialmente la data d’uscita delle versioni PS5 e PC

Ebbene sì, Larian ha confermato che la data d’uscita di Baldur’s Gate 3 per PS5, PC e Mac corrisponde al 31 agosto 2023. Il nuovo trailer del gioco include anche diverse rivelazioni riguardanti il gameplay:

Modalità cooperativa a schermo condiviso: due giocatori su una sola PS5 utilizzando la modalità cooperativa a schermo condiviso oppure online fino a un massimo di quattro giocatori!

due giocatori su una sola PS5 utilizzando la modalità cooperativa a schermo condiviso oppure online fino a un massimo di quattro giocatori! Supporto dei controller: durante l’accesso anticipato su Steam, Baldur’s Gate 3 supportava solamente mouse e tastiera, ma il nuovo trailer svela cosa aspettarci dal supporto completo dei controller al momento del lancio.

Infine, dal post sul blog di PlayStation emergono maggiori dettagli riguardo alle offerte della Deluxe Edition e della Collector’s Edition di Baldur’s Gate 3, entrambe disponibili per il pre-ordine per PS5 tramite il PlayStation Store. Tutti i giocatori dell’accesso anticipato su PC (e chiunque acquisti il gioco da ora fino all’uscita) passano automaticamente alla Deluxe Edition.

Deluxe Edition di Baldur’s Gate 3

La Deluxe Edition completamente digitale di Baldur’s Gate 3 comprende:

Pacchetto riproducibile Bard Song con canzoni di Divinity: Original Sin 2

Esclusiva skin di gioco per dadi

Borsa da avventuriero piena di rifornimenti per aiutarti a iniziare il viaggio con il piede giusto

Contenuti digitali scaricabili della colonna sonora originale, un artbook e schede dei personaggi di Baldur’s Gate 3

Accesso anticipato di 72 ore all’Act I di Baldur’s Gate 3 a partire dal 28 agosto 2023 [PS5]

Inoltre, sarà presente anche questo pacchetto di oggetti ispirato al pluripremiato vincitore dei BAFTA Divinity Original Sin II:

Mask of the Shapeshifter: permette di cambiare razza e aspetto al volo, ispirata a Fane

Cape of the Red Prince: mantello ispirato al Principe Rosso

Lute of the Merryweather Bard: strumento da suonare ispirato a Lohse

Needle of the Outlaw Rogue: pugnale ispirato a Sebille

Bicorne of the Sea Beast: elmo ispirato a Bestia

Paintings from Rivellon: scopri una nuova raccolta di dipinti sparsi per Forgotten Realms

Collector’s Edition di Baldur’s Gate 3

Ogni Collector’s Edition include:

Una copia digitale della Deluxe Edition di Baldur’s Gate 3

Sicker personalizzati

Diorama di 25 cm della battaglia tra Mind Flayer e Drow

Artbook di 160 pagine in edizione rilegata

Mappa in tessuto di Faerûn

Set di schede ispirate ai personaggi originali di D&D

Portachiavi in metallo a forma di girino

Carte di Magic: The Gathering

D20 in metallo inciso e personalizzato più una versione all’interno del gioco!

Certificato di autenticità

Pre-ordinando la Collector’s Edition i giocatori potranno ricevere anche i contenuti della Deluxe Edition, la quale prevede, per i possessori di PlayStation 5, l’accesso anticipato di 72 ore all’Act I di Baldur’s Gate 3. Tutti i pre-ordini saranno spediti in tempo per il lancio.

Cosa ne pensate di queste novità? Parlatecene nei commenti. Restate sintonizzati con noi di tuttoteK per tutti gli aggiornamenti e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.