Baldur’s Gate 3: uscita dall’early access per il prossimo anno

L’uscita effettiva di Baldur’s Gate 3 si avvicina: l’eterna fase di early access terminerà… ma non prima del 2023, a quanto pare

L’ultima patch di Baldur’s Gate 3 non rappresenta anche l’ultima delle novità in arrivo, ora che si può anche parlare di un’uscita effettiva. Lasciando perdere l’avvocatese del “tecnicamente”, il gioco sarà effettivamente disponibile per tutti anche al di fuori della fase di early access a cui abbiamo alluso parlando del già citato aggiornamento. Con l’update sono arrivate sia la classe Barbaro che altre due sottocategorie, insieme ad una spolverata all’interfaccia utente, armi e quant’altro. Si direbbe che l’unica cosa che manca ora è un lancio vero e proprio, ma a quanto pare dovremo attendere.

Uscita dal limbo in arrivo per Baldur’s Gate 3?

“Il nostro traguardo interno per l’uscita”, recita un comunicato di Larian Studios per Baldur’s Gate 3, “consiste nella qualità e non in una data”. Molto progresso è stato fatto in merito, ma anche il team di sviluppo sa che i giocatori stanno aspettando di poter segnare una data sul calendario. Il giorno (e il mese) preciso arriveranno man mano che si avvicina il traguardo in questione, ma al momento “l’aspettativa” è fissata per il prossimo anno. Il fondatore di Larian Swen Vincke parla di essere nell’ultimo anno di sviluppo, aspettandosi di avere ancora davanti a sé “un anno intero” di lavoro.

Insomma, “la luce in fondo al tunnel” è abbastanza vicina stando a Vincke, come parte di “un piano abbastanza concreto”. Il fondatore di Larian ha notato inoltre che ciò che è rimasto consiste perlopiù in rifiniture minori, ma che al contempo i fan possono aspettarsi altri aggiornamenti di rilievo nel 2022. Visti gli ultimi grandi sviluppi nell’industria videoludica, Vincke ha confermato che no, Larian Studios non è in vendita. Inoltre, non c’è alcun interesse nell’unirsi al trend degli NFT, quindi le buone notizie non mancano. Per ora, le piattaforme su cui il gioco è disponibile in early access da ottobre 2020 sono PC e Google Stadia.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate degli ultimi sviluppi sul gioco?