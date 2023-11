Baldur’s Gate 3: aggiornamento in arrivo questa settimana

Il candidato al GOTY di talento si concede un aggiornamento: ecco cosa ci attende nella patch “al bacio” numero 5 di Baldur’s Gate 3

Come vedete nel tweet che abbiamo riportato qui sotto, Larian Studios ha confermato che il prossimo aggiornamento per il suo campione ai Game Awards, Baldur’s Gate 3, arriverà nell’arco della settimana. La patch risolverà i rallentamenti causati dai “continui furti ed atti di violenza”, più quelli che il team di sviluppo chiama i “bacetti” di Astarion. Il team di sviluppo ha raccontato alla stampa di settore estera di aver incluso un rattoppo per una location nel secondo atto, nel quale rubare non fa comparire le guardie istantaneamente (che si faccia ricorso alla furtività o persino all’invisibilità). L’effetto farfalla ha concesso ai furti inosservati di rallentare, effettivamente, l’intero gioco.

We’re aiming to release Patch 5 this week, which fixes the eternally-active acts of thefts & violence causing slowdowns, introduced in the previous patch. It also fixes Astarion’s little kisses, and more! pic.twitter.com/APRAPdSouN — Larian Studios (@larianstudios) November 27, 2023

L’aggiornamento non violento risolve i problemi di Baldur’s Gate 3 in un momento

“Questi furti, uniti agli atti di violenza, hanno finito per pesare enormemente sul gioco. Più ne compiono i giocatori, più il gioco cerca di tenerli a mente, permettendo ai rallentamenti di accavallarsi. Praticamente, al dungeon master viene proibito di operare. Nel terzo atto questo si traduce in rallentamenti, che nella quinta patch abbiamo risolto,” raccontano i ragazzi di Larian Studios. L’aggiornamento è previsto in settimana, ma senza ancora una data di uscita precisa. Il gioco è disponibile su PC e PS5, con una versione Xbox in arrivo il prossimo mese. Ne sapremo di più tra i molti annunci (non “World premiere”, annunci) dei Game Awards il 7 dicembre.

