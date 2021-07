Baldo The Guardian Owls: annunciata la data d’uscita

Lo studio messinese NAPS Team ha annunciato finalmente una data d’uscita per l’action adventure open world Baldo The Guardian Owls

Lo sappiamo: la realtà italiana dello sviluppo dei videogiochi è sorta solo negli ultimi anni e sta cercando pian piano, tra mille difficoltà, di mettersi in paro con quella di altre realtà ben più note e prolifiche a suon di produzioni indie piuttosto interessanti. Una tra queste è rappresentato dal titolo della software house messinese Naps Team, ossia Baldo: The Guardian Owls, ebbene, proprio nelle ultime ore lo sviluppatore ha annunciato la data d’uscita per il gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Baldo The Guardian Owls: la data d’uscita (finalmente) è stata annunciata ed è piuttosto prossima

Baldo: The Guardian Owls è stato presentato al pubblico per la prima volta un paio di anni fa e il gioco ha immediatamente attirato l’attenzione di molti. La splendida grafica e lo stile artistico ispirati allo Studio Ghibli e il suo focus su dungeon, puzzle ed esplorazione rimandanti ai classici titoli di Zelda si preannunciano come una combinazione piuttosto entusiasmante e presto saremo in grado di tuffarci nell’affascinante mondo di questo titolo indie.

È stato confermato, infatti, che la data d’uscita di Baldo: The Guardian Owls è fissata al 27 agosto, tra un mese circa quindi. Il trailer dell’annuncio della data di uscita, che puoi visionare cliccando sul player che vi proponiamo qui in alto, mostra la splendida grafica del gioco, il combattimento contro un’ampia varietà di nemici, molti ambienti e biomi diversi nel vasto open world, vari dungeon e altro ancora.

Quando Baldo: The Guardian Owls verrà lanciato il mese prossimo, sarà disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (tramite Steam) e Apple Arcade. Per quanto riguarda NAPS Team, lo studio fondato nel 1993 da Fabio Capone e Domenico Barba, ha all’attivo titoli particolarmente apprezzati come Shadow Fighter e Gekido. Inoltre, si tratta di una delle realtà di sviluppo più longeve nel panorama nostrano.

Baldo è per ora la produzione più ambiziosa dello studio, il titolo è stato presentato come una sorta di seguito spirituale del mai rilasciato Dark Night (che ai tempi era previsto per Game Boy Advance, maggiori dettagli al riguardo qui).

