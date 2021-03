Balan Wonderworld: disponibile il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Square Enix ha rilasciato il trailer di lancio di Balan Wonderworld, il nuovo titolo dai creatori di Sonic disponibile da oggi, 26 marzo

Balan Wonderworld è uno dei titoli più attesi di questo marzo, non tanto per le aspettative generali, quanto per il fatto che ha alle spalle i creatori di Sonic. Un misterioso platform musicale 3D abbastanza derivativo che ha mostrato il fianco in diversi aspetti nella demo rilasciata qualche settimana fa e di cui abbiamo approfittato per parlarvene in anteprima. Oggi, 26 marzo, Balan Wonderworld è ufficialmente disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) e Square Enix ha approfittato per inviare, tramite comunicato stampa, un nuovo trailer.

Balan Wonderworld vi porterà di peso ad esplorare il magico mondo di Wonderworld insieme a Leo ed Emma, le star dello spettacolo. Con l’aiuto di Balan dovrete aiutare a riportare l’equilibrio nel cuore e nelle anime di dodici persone tormentate dai loro oscuri pensieri. Sconfiggete i Negati, le manifestazioni fisiche delle preoccupazione e delle emozioni negative delle dodici vittime, e purificate le loro anime. Vi lasciamo il trailer divulgato da Square Enix proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Balan Wonderworld!

Per poter sconfiggere i Negati e proseguire nei dodici diversi mondi disponibili, dovrete saltare, arrampicarvi, volare e distruggere qualsiasi cosa vi si para davanti. Ogni livello sarà unico e particolare, ammettiamo che le ambientazioni sono molto ispirate ed originali. Avrete a disposizione più di 80 costumi diversi, ciascuno con un potere speciale diverso che vi aiuteranno lungo la via e vi permetteranno di proseguire o sbloccare segreti. Il titolo è concepito sia per il single-player sia per viverlo insieme ad un amico in co-op locale, combinando le abilità dei costumi in modo creativo.

Avete visto il trailer di lancio di Balan Wonderland? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare Balan Wonderworld a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina di InstantGaming che potete raggiungere cliccando qui!