Back 4 Blood: rivelata l’espansione Tunnels of Terror insieme alla roadmap del gioco

Back 4 Blood non si ferma e grazie alla roadmap è stato svelato Tunnels of Terror, prima espansione della serie di aggiornamenti in arrivo

Back 4 Blood, Il successore spirituale di Left 4 Dead ha fatto centro, infatti Turtle Rock Studios ha dichiarato che il gioco del momento sugli zombi è stato lanciato con grande successo il mese scorso con oltre sei milioni di giocatori, ma questo è solo l’inizio. In una nuova roadmap rivelata su Twitter, lo sviluppatore ha delineato una serie di aggiornamenti gratuiti ricchi di nuovi contenuti insieme ad espansioni a pagamento per i prossimi mesi. Inoltre, il team di sviluppo ha promesso dei miglioramenti generali sulla struttura del gioco, comandi e correzioni di bug, previsti per questo mese.

Tunnels of Terror semina il terrore in Back 4 Blood

L’espansione Tunnels of Terror di Back 4 Blood non sarà l’unica novità presente nella roadmap pensata dal team di sviluppo. A dicembre saranno attivate le nuove linee di rifornimento potendo sbloccare nuove carte, un’area pratica guidata per imparare bene i comandi e un evento stagionale per le vacanze. Questo si aggiunge a funzionalità come l’offline in solitario con la progressione della campagna e un nuovo tipo di carta. Nel 2022 usciranno una nuova difficoltà, nuove carte giocatore e corruzione, aggiornamenti alla mischia e una nuova modalità cooperativa.

Cleaners, the future is lookin' bright! Here's a roadmap of what's to come for Fort Hope. #Back4Blood pic.twitter.com/IHCvGqZXO0 — Back 4 Blood (@back4blood) November 8, 2021

Purtroppo, prima di poter gustare la terrificante espansione Tunnels of Terror toccherà aspettare l’anno prossimo. Anche la seconda e terza espansione sono sempre previste per il 2022, ma sono ancora senza nome. Nelle espansioni, tra gli altri contenuti, verranno aggiunti nuovi pulitori, cavalcati, skin per i personaggi, armi, carte e un nuovo tipo di attività. Ricordiamo che Back 4 Blood è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Cosa ne pensate di tutte queste ricche novità per Back 4 Blood? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.