Back 4 Blood: modalità offline e nuovi contenuti nell’ aggiornamento di Natale

Tante novità in arrivo per il titolo di Turtle Rock Studios: con l’ aggiornamento gratuito previsto per Natale, lo sviluppatore ha annunciato di voler aggiungere tanti nuovi contenuti in Back 4 Blood, tra cui, innanzitutto, la modalità offline. Vediamo insieme tutti i dettagli!

Risale al mese scorso l’annuncio della roadmap di Back 4 Blood contenente tutti i nuovi aggiornamenti in programma per i prossimi mesi. Il successore spirituale di Left 4 Dead è riuscito, in poco tempo dall’uscita, ha raggiungere quota 6 milioni di giocatori, diventando di fatto un successo commerciale. Viene naturale pensare quindi che il supporto del gioco continuerà nei mesi a venire; soffermandoci sugli aggiornamenti imminenti, Turtle Rock Studios ha recentemente confermato la data di uscita e tutti i contenuti dell’ aggiornamento gratuito di Back 4 Blood previsto per le feste natalizie, tra cui anche la tanto bramata modalità offline.

Tutti i nuovi contenuti (insieme alla modalità offline) presenti nell’ aggiornamento di Back 4 Blood

La novità più importante di questo aggiornamento è decisamente la possibilità di giocare la campagna di Back 4 Blood offline in singleplayer, completando la propria progressione separatamente: si tratta di una feature che i giocatori hanno chiesto a gran voce chiesto sin dal lancio del gioco. Verrà aggiunto inoltre un nuovo tipo di carta (chiamato “Burn”), che potrà essere utilizzato in ogni saferoom per benefici temporanei come cure istantanee, aumenti di valuta, aumento delle resistenze e altro. Questo tipo di carte si troverà presso il Roving Merchant, un nuovo tipo di negozio che verrà aggiunto appositamente.

Ci saranno anche nuove carte standard, come per esempio Belt Clip (che aumenta di 1 i quickslot disponibili), Utility Belt (che aumenta di 2 i quickslot disponibili, al netto di una diminuzione del 10% del danno inflitto) e Tool Belts (che aumenta di 1 i quickslot disponibili di tutta la squadra). Inoltre vi saranno anche novità estetiche: oltre a nuove skin e nuovi elementi cosmetici a tema natalizio sbloccabili a tempo limitato, per l’occasione anche Fort Hope verrà vestito di nuove decorazioni natalizie.

L'uscita dell'update è prevista per il 16 dicembre alle ore 19.