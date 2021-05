Back 4 Blood: pubblicato un nuovo trailer che introduce gli Sterminatori

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno diffuso un nuovo trailer di Back 4 Blood che introduce gli Sterminatori presenti nel gioco

Back 4 Blood si è mostrato al pubblico con un nuovo trailer che introduce i personaggi utilizzabili dai giocatori. Il titolo di Turtle Rock Studios si presenta come l’erede spirituale di Left 4 Dead, il mitico sparatutto cooperativo ad ambientazione zombie sviluppato da Valve ed uscito su PC ed Xbox 360 nel lontano 2008.

Gli eroi di Back 4 Blood si mostrano nel nuovo, esplosivo trailer

Nel nuovo trailer di Back 4 Blood faremo la conoscenza degli Sterminatori, i personaggi che utilizzeremo durante la partita. Gli Sterminatori prendono il nome dalla loro specialità principale: lo sterminio degli Infestati, gli orribili zombie che minacciano il mondo di Back 4 Blood. Nel gioco saranno disponibili 8 personaggi differenti, ciascuno con delle abilità specifiche ed una personalità ben definita. Nello specifico, i nomi dei nuovi eroi sono Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo e Ma’.

Nel trailer abbiamo modo di scoprire anche diverse tipologie di Infestati, ovvero gli avversari del titolo. Come nell’originale Left 4 Dead, infatti, gli zombie saranno divisi in varie tipologie capaci di mettere a dura prova la cooperazione del party. Gli Orchi, ad esempio, sono degli enormi zombie capaci di lanciare ammassi di carne putrescente addosso al giocatore; le Talpe, invece, possono allertare all’istante l’intera orda di zombie e richiamare avversari in loro soccorso; il Distruttore, infine, è uno zombie corazzato in grado di eliminare quasi all’istante il giocatore.

Back 4 Blood arriverà su Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC il 12 ottobre del 2021.