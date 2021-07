Back 4 Blood: trailer per le caratteristiche della versione PC

Scopriamo insieme quelle che saranno le caratteristiche tecniche di Back 4 Blood, il nuovo lavoro di Turtle Rock Studios, nella sua incarnazione PC

La storia di Turtle Rock Studios sembra essere interamente all’insegna delle esperienze multiplayer, come dimostra efficacemente la storia del team, Counter Strike, Left 4 Dead, Evolve ed in ultimo il prossimo Back 4 Blood, difatti, sono tutti lavori che basano interamente il loro essere sul comparto online, così da dare vita a produzioni cooperative/competitive fortemente identificate. Ed è proprio all’ultimo lavoro dello studio che NVIDIA ha dedicato un trailer, tramite il quale vengono messe in mostra quelle che saranno le caratteristiche della versione per PC del gioco.

Back 4 Blood ci mostra le caratteristiche della release PC

Come apprendiamo dal video, che vi mostriamo al solito all’interno della news, su personal computer il lavoro firmato Turtle Rock Studios potrà contare sul framerate sbloccato, la risoluzione in grado di spingersi fino a 4K, oltre al pieno supporto alla tecnologia DLSS di NVIDIA. In aggiunta saranno supportati gli schermi ultrawide, oltre alla possibilità di sfruttare i multi monitor e alle Multiple Quality Customization Options. Confermato anche il cross-play fra le varia piattaforme per cui il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 12 Ottobre.

Back 4 Blood è un first person shooter cooperativo, caratterizzato da una campagna fortemente narrativa per un massimo di 4 giocatori, un comparto multiplayer competitivo in cui si potrà scegliere se giocare nei panni di un umano o di un Ridden, il tutto caratterizzato da un gameplay action di spessore. Sarà possibile scegliere tra 8 tipologie di Sterminatori, i sopravvissuti umani immuni, oltre ad un ampio numero di armi ed oggetti. Il loro compito sarà quello di cooperare per poter avere la meglio sulla creatura nemica, in grado di evolversi continuamente. Naturalmente, sia che si giochi nei panni del Ridden che degli umani, l’esperienza sarà caratterizzata da armamenti, abilità e specialità uniche, e sarà inoltre possibile cambiare fazione anche durante i vari match, per mezzo di alcuni perk speciali.

Che ne pensate del nuovo titolo Turtle Rock Studios? Fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver visitato anche le pagine di Instant Gaming.