Babylon’s Fall: boss ed esplorazione protagonisti del nuovo spot

La strada per Babylon’s Fall, il prossimo titolo sviluppato da Platinum Games, si è rivelata decisamente in salita, soprattutto dopo la conferma del fatto che il gioco avrebbe fatto parte della mai non troppo amata categoria dei game as a service. E il plauso generale, a dispetto di un annuncio iniziale che aveva piacevolmente colpito la platea videoludica, si è fatto sempre più tiepido dopo i vari test chiusi organizzati dal team, che ci auguriamo siano serviti a fare tesoro dei feedback non sempre lusinghieri di pubblico e critica. Mancando, però, ormai una manciata di mesi al lancio, era lecito aspettarsi l’arrivo di un nuovo spot commerciale, all’interno del quale è possibile dare un breve sguardo a boss fight, esplorazione ed altro.

Babylon’s Fall: un nuovo spot mostra boss fight, esplorazione ed altro

Lo spot in questione, che come sempre vi proponiamo all’interno della news che state leggendo, oltre a mettere in mostra alcuni aspetti del combat system, ci permette anche di dare un breve sguardo ad alcuni dei differenti boss che incontreremo durante l’avventura. Un piccolo spazio, inoltre, è riservato alle modalità di esplorazione che saranno garantite ai giocatori.

La storia di Babylon’s Fall vedrà i giocatori impersonare il ruolo di una Sentinella, che impiegherà le sue misteriose abilità per affrontare la Torre di Babele. Oltre a questi strani poteri, sarà possibile impiegare, in ogni momento, fino a quattro armi differenti. Pur trattandosi di un game as a service, il gioco in solitaria sarà possibile, ma ovviamente il tutto esprimerà al meglio il proprio potenziale se affrontato assieme ad altri tre giocatori.

Babylon’s Fall è attualmente previsto in uscita per il prossimo 3 Marzo, nelle versioni PS4, PS5 e PC (tramite Steam), e noi di tuttoteK siamo curiosi di capire se Platinum Games riuscirà a mantenere fede ai propri standard produttivi.

