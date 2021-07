Sony: acquisito lo studio di sviluppo dei porting di Marvel’s Avengers e Rise of The Tomb Raider

Lo studio dei porting di Marvel’s Avengers e Rise of The Tomb Raider è stato acquisito da Sony, ecco i dettagli dell’accordo

Dopo l’acquisizione dello sviluppatore di Returnal, Housemarque, all’inizio di questa settimana, Sony ha ora acquisito lo studio olandese Nixxes Software, ossia il team che ha precedentemente realizzato la versione Xbox 360 di Rise of the Tomb Raider e Marvel’s Avengers. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sony: il colosso ha acquisito lo studio dei porting di Marvel’s Avengers e Rise of The Tomb Raider, “guerra agli armamenti” con Microsoft?

Marvel’s Avengers è stato il più grande gioco di Nixxes di sempre (lo studio appena acquisito da Sony, responsabile anche del porting per Xbox di Rise of The Tomb Raider). Nixxes è noto in particolare per i suoi porting per PC, il che è interessante dato che Sony sta ora cercando di trasferire più giochi su PC. Il dirigente di PlayStation, Hermen Hulst, ha dichiarato quanto segue:

Sono entusiasta di annunciare che il talentuoso studio olandese Nixxes Software si unirà a PlayStation Studios. È un vero piacere dare il benvenuto nella famiglia PlayStation a un team con una competenza tecnica così profonda e una vasta esperienza. Congratulazioni enormi a tutti i membri di Nixxes Software. Rispetto molto Nixxes e sono entusiasta che questo team di grande esperienza entri a far parte della comunità di sviluppo di livello mondiale di SIE. Hanno una passione incredibile e puntano sempre al miglioramento dei giochi per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori. Nixxes sarà una risorsa importante per tutti in PlayStation Studios, aiutando i nostri team a concentrarsi sul loro obiettivo più importante, che è quello di creare contenuti PlayStation unici con la migliore qualità possibile.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware! — Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021

Il fondatore di Nixxes, Jurjen Katsman, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di metterci al lavoro e siamo così entusiasti di portare la nostra esperienza tecnica e di sviluppo in una potenza IP come PlayStation Studios. Non vediamo l’ora di lavorare con alcuni dei team più talentuosi dell’intera industria per offrire esperienze di gioco di altissima qualità per i fan di PlayStation.”

I termini finanziari dell’acquisizione di Nixxes da parte di PlayStation non sono stati resi noti “a causa di impegni contrattuali”. Sony potrebbe non aver finito di annunciare nuove acquisizioni, poiché un leak ha suggerito anche che PlayStation potrebbe acquisire Bluepoint Games in seguito, lo sviluppatore del remake di Demon’s Souls.

Hulst ha riferito in un’intervista che non crede che ci sia una “corsa agli armamenti” in corso in questo momento tra Sony e Microsoft quando si tratta di acquisizioni di studi (Microsoft ha acquisito ZeniMax con un accordo da 7,5 miliardi di dollari che porterà Starfield esclusivamente su Xbox).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.